Новости шоу-бизнеса: Волочкова рассказала про нового бойфренда, Панин оскорбил Дюжева, Кошмал отказалась сниматься в российском кино

Крутой рассказал про отношения с Аллегровой
О романе Игоря Крутого и Ирины Аллегровой слухи ходили очень давно. А началось все задолго до их хита «Незаконченный роман», после которого поклонники уверились в отношениях. До дуэта они уже были знакомы 13 лет, но ничего серьезного, кроме так называемых платонических отношений, у Крутого и Аллегровой не было.
Панин оскорбил Дюжева, Тимати и Лепса
Алексей Панин уехал в Испанию на постоянное место жительства, но оттуда не перестает оскорблять российских звезд и жителей. На этот раз он прошелся по Тимати, Григорию Лепсу и Дмитрию Дюжеву. С последним он, кстати, играл в культовом фильме Алексея Балабанова «Жмурки», сделавшем его знаменитым. Артистов он назвал проститутками.
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Дмитрий Дюжев и Алексей Панин. Фото: Global Look Press
Кошмал отказалась сниматься в российском кино
Поклонники ликуют – планируется продолжение сериала «Сваты», вот-вот начнутся съемки восьмого сезона. Но экранная внучка Федора Добронравова и Татьяны Кравченко Анна Кошмал отказалась сниматься в российском кино, в том числе в многосерийной комедии. «Сваты», кстати, сделали ее знаменитой не только на Украине, но и в России.
Волочкова раскрыла правду о новом бойфренде
Балерина Анастасия Волочкова рассказала из первых уст о своем новом избраннике – мужчине намного моложе нее по имени Хан. Он предприниматель, занимающийся заборами, и она обратилась к нему в фирму за зеркальной оградой. Он ее в итоге ей подарил, а также украл ее сердечко.
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press
Продюсер рассказал, как скоро себя поведут сбежавшие звезды
Известный продюсер Сергей Лавров ожидает, что поведение звезд, сбежавших из страны весной, сильно поменяется. На смену их оскорбительной риторике придет противоположное мнение. когда они поймут, что в том мире, который они для себя выбрали, они не найдут себе применения и точек соприкосновения, естественно, они начнут постепенно переобуваться, как это часто бывает», - убежден эксперт.