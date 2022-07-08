Новости шоу-бизнеса: Волочкова рассказала про нового бойфренда, Панин оскорбил Дюжева, Кошмал отказалась сниматься в российском кино

Крутой рассказал про отношения с Аллегровой

О романе Игоря Крутого и Ирины Аллегровой слухи ходили очень давно. А началось все задолго до их хита «Незаконченный роман», после которого поклонники уверились в отношениях. До дуэта они уже были знакомы 13 лет, но ничего серьезного, кроме так называемых платонических отношений, у Крутого и Аллегровой не было.

Панин оскорбил Дюжева, Тимати и Лепса

Алексей Панин уехал в Испанию на постоянное место жительства, но оттуда не перестает оскорблять российских звезд и жителей. На этот раз он прошелся по Тимати, Григорию Лепсу и Дмитрию Дюжеву. С последним он, кстати, играл в культовом фильме Алексея Балабанова «Жмурки», сделавшем его знаменитым. Артистов он назвал проститутками.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»