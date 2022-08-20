Новости шоу-бизнеса: Варшавер назвал зарплаты в «Ленкоме», Апина показала дочь от сурмамы, Little Big вернулись в Россию

Варшавер раскрыл зарплаты в «Ленкоме»

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер раскрыл, сколько зарабатывают артисты. Причем, ведущим артистам глава готов платить, даже если они не играют – потому что на них ходят зрители. Имена таковых вместе с их фотографиями висят в театре.

«Народные артисты получают в данный момент за выход на сцену 18 тысяч рублей. Это, конечно, кроме оклада. А у нас народных артистов в театре 16 человек. Наши ведущие артисты не получают меньше двухсот тысяч рублей в месяц», - поведал Варшавер.

Little Big вернулись в Россию

По слухам, группа Little Big, громко покинувшая страну и переехавшая в США, вернулась в Россию. Накануне музыкальный критик Илья Цветков сообщил, что певцы уже в Москве вместе с солистом Ильей Прусикиным. Сами звезды пока никак не комментировали этот момент.