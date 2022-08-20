Новости шоу-бизнеса: Варшавер назвал зарплаты в «Ленкоме», Апина показала дочь от сурмамы, Little Big вернулись в Россию

Варшавер раскрыл зарплаты в «Ленкоме»
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер раскрыл, сколько зарабатывают артисты. Причем, ведущим артистам глава готов платить, даже если они не играют – потому что на них ходят зрители. Имена таковых вместе с их фотографиями висят в театре.
«Народные артисты получают в данный момент за выход на сцену 18 тысяч рублей. Это, конечно, кроме оклада. А у нас народных артистов в театре 16 человек. Наши ведущие артисты не получают меньше двухсот тысяч рублей в месяц», - поведал Варшавер.
Little Big вернулись в Россию
По слухам, группа Little Big, громко покинувшая страну и переехавшая в США, вернулась в Россию. Накануне музыкальный критик Илья Цветков сообщил, что певцы уже в Москве вместе с солистом Ильей Прусикиным. Сами звезды пока никак не комментировали этот момент.
Илья Прусикин и Софья Таюрская. Фото: Global Look Press
Рубальская попала в больницу
75-летняя Лариса Рубальская угодила в больницу. Она вышла оттуда на связь с подписчиками, с перебинтованными руками. При этом поэтесса не стала вдаваться в подробности, что с ней приключилось.
Хаматова отреклась от Миронова
Верные в прошлом друзья Чулпан Хаматова и Евгений Миронов больше не появятся на одной сцене. Это объявила сама актриса, которая эмигрировала в Латвию.
Апина показала суррогатную дочь
Певица Алена Апина решилась показать свою совсем взрослую дочь Ксению Иратову, которой в этом году исполнится уже 21 год. Долгое время звездная мать скрывала ребенка, но сейчас почему-то решилась ее показать в своем микроблоге. Она рождена суррогатной матерью.
Алена Апина с дочкой Ксюшей. Фото: соцсети