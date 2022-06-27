Новости шоу-бизнеса: в Москве простились с Шатуновым, почему молчит Пугачева, зачем Волочкова вышла в свет в свадебном платье

Обзор главных событий, случившихся 26 июня, — в традиционном дайджесте новостей сайта Teleprogramma.pro.
Прощание с Шатуновым
26 июня в Москве состоялось прощание с Юрием Шатуновым, умершим 23 июня от инфаркта. К гробу артиста съехались тысячи людей, чтобы проститься с кумиром. А вот звезд шоу-бизнеса в толпе не заметили. Лишь Андрей Малахов прислал букет роз певцу, да Игорь Крутой, оплативший могилу, подарил венок.
Почему молчит Пугачева
Алла Пугачева продолжает хранить молчание по поводу происходящего в мире. Звезда советской и российской эстрады скрылась в Израиле с мужем Максимом Галкиным и двойняшками. Звездный блогер Лена Миро предположила, почему Примадонна продолжает хранить молчание.
«Возможно, это слабость, когда человек просто боится. Однако, может быть, это совсем не слабость, а великая сила, когда ты, осознавая ответственность перед другими, сдерживаешь себя от публичной истерики», — написала Миро.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Разин продолжит судиться?
После смерти Юры Шатунова экс-продюсер «Ласкового мая» продолжит судиться за авторские права на песни легендарной группы. В этом уверен директор покойного Шатунова Аркадий Кудряшов.
«Разин считает, что фонограммы все его и это его голос. Это дрянь конченая!» — негодует менеджер.
Волочкова предстала в свадебном платье
Анастасия Волочкова не оставляет надежды однажды выйти замуж. 46-летняя балерина ни разу не была в ЗАГСе, но верит, что все еще впереди. И показала свадебное платье от российского дизайнера, в котором продефилировала перед публикой на Московской неделе моды.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети
У Пьера Нарцисса не было российского гражданства
Камерунец Пьер Нарцисс, умерший 21 июня в Москве, как оказалось, не имел российского гражданства. Исполнитель хита «Шоколадный заяц» с 90-х годов жил в России. Он успел сняться в «Сибирском цирюльнике», играл в команде КВН РУДН, работал на радио, снимался в шоу и стал певцом. Но за это время не обзавелся паспортом нашей страны.
Пьер Нарцисс. Фото: Global Look Press
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