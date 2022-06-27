Новости шоу-бизнеса: в Москве простились с Шатуновым, почему молчит Пугачева, зачем Волочкова вышла в свет в свадебном платье

Обзор главных событий, случившихся 26 июня, — в традиционном дайджесте новостей сайта Teleprogramma.pro.

Прощание с Шатуновым

26 июня в Москве состоялось прощание с Юрием Шатуновым, умершим 23 июня от инфаркта. К гробу артиста съехались тысячи людей, чтобы проститься с кумиром. А вот звезд шоу-бизнеса в толпе не заметили. Лишь Андрей Малахов прислал букет роз певцу, да Игорь Крутой, оплативший могилу, подарил венок.

Почему молчит Пугачева

Алла Пугачева продолжает хранить молчание по поводу происходящего в мире. Звезда советской и российской эстрады скрылась в Израиле с мужем Максимом Галкиным и двойняшками. Звездный блогер Лена Миро предположила, почему Примадонна продолжает хранить молчание.