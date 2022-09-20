Новости шоу-бизнеса: в Кремле отреагировали на заявление Пугачевой, Елизавету II похоронили

Алла Пугачева раскрыла свою точку зрения на происходящее, попросила себе статус иноагента и поддержала мужа. Именно эта новость всколыхнула Интернет и определила информационную повестку для изданий. Ведь Примадонна молчала долго, хотя ее мнения ждали и просили давно.
Что сказала Вайкуле на заявление Пугачевой
Подруга Примадонны, певица Лайма Вайкуле, тут же отреагировала на заявление артистки. То, что Пугачева попросила себе статус иноагента, вызвало у латвийки приступ гордости, о чем она и написала: «Алла, горжусь и восхищаюсь».
Что сказали в Кремле
В Кремле тоже услышали и увидели, что попросила Алла Борисовна у Минюста РФ, как и ее проукраинскую позицию. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил журналистам, что комментировать эту тему не будет. «Не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю», — считает чиновник.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Известный блогер назвала Пугачеву «промискуитетной алкоголичкой»
Психолог, блоге Вероника Степанова считает, что делать культ из Аллы Пугачевой давно пора перестать. Она назвала певицу «промискуитетной алкоголичкой» после того, как Примадонна объявила всем свою позицию по происходящим событиям.
Елизавету II похоронили
19 сентября похоронили королеву Великобритании Елизавету II. Ее Величество умерла в 96-летнем возрасте 8 сентября, все это время страна пребывала в трауре и проводила соответствующие приготовления и церемонии. Похоронили монарха в часовне Святого Георгия в Виндзоре.
Елизавета II. Фото: Global Look Press