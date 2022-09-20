Новости шоу-бизнеса: в Кремле отреагировали на заявление Пугачевой, Елизавету II похоронили

Алла Пугачева раскрыла свою точку зрения на происходящее, попросила себе статус иноагента и поддержала мужа. Именно эта новость всколыхнула Интернет и определила информационную повестку для изданий. Ведь Примадонна молчала долго, хотя ее мнения ждали и просили давно.

Что сказала Вайкуле на заявление Пугачевой

Подруга Примадонны, певица Лайма Вайкуле, тут же отреагировала на заявление артистки. То, что Пугачева попросила себе статус иноагента, вызвало у латвийки приступ гордости, о чем она и написала: «Алла, горжусь и восхищаюсь».

Что сказали в Кремле

В Кремле тоже услышали и увидели, что попросила Алла Борисовна у Минюста РФ, как и ее проукраинскую позицию. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил журналистам, что комментировать эту тему не будет. «Не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю», — считает чиновник.