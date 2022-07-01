Новости шоу-бизнеса: Ургант появится на публике, Нетребко продает пентхаус в Вене, Шатунову хотят присвоить звание посмертно

Накануне стало известно, впервые за долгое время Иван Ургант появится на публике. Тем временем Анна Нетребко решила избавиться от роскошного пентхауса в Вене, а фанаты Юрия Шатунова запустили петицию в Сети. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми в последний день июня, в обзоре Teleprogramma.pro.

Ургант появится на публике

Пропавший из поля зрения Иван Ургант скоро вновь появится на публике. Это должно произойти 10 июля на пикнике фонда «Друзья» в Царицыно.