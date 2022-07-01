Новости шоу-бизнеса: Ургант появится на публике, Нетребко продает пентхаус в Вене, Шатунову хотят присвоить звание посмертно

Накануне стало известно, впервые за долгое время Иван Ургант появится на публике. Тем временем Анна Нетребко решила избавиться от роскошного пентхауса в Вене, а фанаты Юрия Шатунова запустили петицию в Сети. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми в последний день июня, в обзоре Teleprogramma.pro.
Ургант появится на публике
Пропавший из поля зрения Иван Ургант скоро вновь появится на публике. Это должно произойти 10 июля на пикнике фонда «Друзья» в Царицыно.
«Мероприятие для благотворительных фондов и волонтеров. Это будет первое публичное выступление Урганта с начала известных событий», — процитировал Ариана StarHit со ссылкой на Telegram-канал «Оливье с икрой».
Нетребко продает пентхаус в Вене
Анна Нетребко решила продать свои апартаменты в Вене. Двухуровневый пентхаус, расположенный в историческом доме в центре города, певица оценила в 3,9 миллиона евро (более 210 миллионов рублей по нынешнему курсу).
Причина: оперная дива присмотрела новую недвижимость.
Анна Нетребко. Фото: соцсети
В Госдуме предложили назвать детский дом именем Шатунова
Часть своего детства ныне покойный Юрий Шатунов провел в детском доме Оренбурга. Депутат Госдумы Светлана Журова предложила назвать учреждение именем артиста.
Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press
«Если поклонники объединятся, возможно, это будут какие-то народные пожертвования. И детский дом, в котором он рос, скорее всего, тоже можно было бы назвать в честь Юрия Шатунова», — заявила Журова изданию «Слово и дело».
Галкин оскорбил Михалкова
Накануне сбежавший в Израиль Максим Галкин оскорбил режиссера Никиту Михалкова. Ему досталось за авторскую программу «Бесогон ТВ», в которой мэтр кинематографа рассуждает на злобу дня.
Никита Михалков. Фото: Global Look Press
«С отдельного перрона торжественно тронулся Никита Сергеевич Михалков. Это вообще редкий «бесогон», конечно. Хотя, конечно, он уже не бесов гонит, а пургу. «Чистый пургонос». Если у Соловьева в голове тараканы, то у Михалкова «большой мохнатый шмель», — процитировал Галкина сайт CT News.
В Москве простились с Нарциссом
В Москве наконец-то простились с умершим Пьером Нарциссом. Траурную церемонию переносили три раза из-за разногласий родных, в том числе матери музыканта и его экс-жены.
Пришедшие на прощание с Пьером Нарциссом увидели его в той же самой кепке, в которой певец любил ходить в последнее время, — черной, с белыми звездочками. В ней же он изображен на большой фотографии, установленной рядом с белым гробом.