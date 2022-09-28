Новости шоу-бизнеса: умер Борис Моисеев, Пугачева показала свои настоящие волосы, Юлия Ефимова без нижнего белья пошла на концерт Rammstein и вернулась вся в синяках

Главные события прошедшего дня, 27 сентября, ставшие наиболее читаемыми на сайте.
Борис Моисеев

Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

Не стало Бориса Моисеева

Один из самых экстравагантных артистов нашей страны, чье состояние здоровья заметно пошатнулось после инсульта в 2010 году, ушел из жизни в своей московской квартире. В момент смерти Борис Михайлович был дома один и, когда его нашли, помочь ему уже не представлялось возможным.

После известия о смерти Моисеева стало понятно, как много друзей было у него в отечественном шоу-бизнесе, и как его все любили. Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Яна Рудковская и многие-многие другие выразили сожаление по поводу его кончины.

Пугачева вышла в свет без парика

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева после своего возвращения в Россию успела повидаться со многими друзьями. Одним из последних таких друзей стал композитор, певец и музыкант Игорь Николаев. Но самым интересным в этой новости стало то, что Алла Борисовна явилась в гости к Николаеву без своего пышноволосого парика.

Натуральные волосы звезды оказались прямыми и более светлыми. И хотя выглядит Примадонна в любом случае великолепно, среди пользователей соцсетей нашлись те, кто принялся критиковать ее внешний вид. Волосы Пугачевой, в частности, обозвали «тонюсенькими сопельками».

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Юлия Ефимова отказалась от нижнего белья

Тема «трусов» знаменитостей простому народу всегда была интересна. В случае с чемпионкой мира по плаванию Юлией Ефимовой свою роль сыграло отсутствие нижнего белья на ее теле.

Сообщалось, что спортсменка посетила концерт группы Rammstein в США.Она отправилась туда, не надев нижнего белья и очень весело провела время. Вернувшись домой, Юлия сообщила своим подписчикам, что ее тело покрыто синяками и к тому же разбита губа. Оказалось, что гости праздника танцевали от души, но на танцполе было тесно и потому зрители постоянно били стоящих рядом людей - локтями или даже головой. Все травмы наносились, конечно же, случайно.

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