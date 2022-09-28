Новости шоу-бизнеса: умер Борис Моисеев, Пугачева показала свои настоящие волосы, Юлия Ефимова без нижнего белья пошла на концерт Rammstein и вернулась вся в синяках

Не стало Бориса Моисеева

Один из самых экстравагантных артистов нашей страны, чье состояние здоровья заметно пошатнулось после инсульта в 2010 году, ушел из жизни в своей московской квартире. В момент смерти Борис Михайлович был дома один и, когда его нашли, помочь ему уже не представлялось возможным.

После известия о смерти Моисеева стало понятно, как много друзей было у него в отечественном шоу-бизнесе, и как его все любили. Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Яна Рудковская и многие-многие другие выразили сожаление по поводу его кончины.

Пугачева вышла в свет без парика

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева после своего возвращения в Россию успела повидаться со многими друзьями. Одним из последних таких друзей стал композитор, певец и музыкант Игорь Николаев. Но самым интересным в этой новости стало то, что Алла Борисовна явилась в гости к Николаеву без своего пышноволосого парика.

Натуральные волосы звезды оказались прямыми и более светлыми. И хотя выглядит Примадонна в любом случае великолепно, среди пользователей соцсетей нашлись те, кто принялся критиковать ее внешний вид. Волосы Пугачевой, в частности, обозвали «тонюсенькими сопельками».

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