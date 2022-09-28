Новости шоу-бизнеса: умер Борис Моисеев, Пугачева показала свои настоящие волосы, Юлия Ефимова без нижнего белья пошла на концерт Rammstein и вернулась вся в синяках

Не стало Бориса Моисеева
Один из самых экстравагантных артистов нашей страны, чье состояние здоровья заметно пошатнулось после инсульта в 2010 году, ушел из жизни в своей московской квартире. В момент смерти Борис Михайлович был дома один и, когда его нашли, помочь ему уже не представлялось возможным.
После известия о смерти Моисеева стало понятно, как много друзей было у него в отечественном шоу-бизнесе, и как его все любили. Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Яна Рудковская и многие-многие другие выразили сожаление по поводу его кончины.
Пугачева вышла в свет без парика
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева после своего возвращения в Россию успела повидаться со многими друзьями. Одним из последних таких друзей стал композитор, певец и музыкант Игорь Николаев. Но самым интересным в этой новости стало то, что Алла Борисовна явилась в гости к Николаеву без своего пышноволосого парика.
Натуральные волосы звезды оказались прямыми и более светлыми. И хотя выглядит Примадонна в любом случае великолепно, среди пользователей соцсетей нашлись те, кто принялся критиковать ее внешний вид. Волосы Пугачевой, в частности, обозвали «тонюсенькими сопельками».
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Юлия Ефимова отказалась от нижнего белья
Тема «трусов» знаменитостей простому народу всегда была интересна. В случае с чемпионкой мира по плаванию Юлией Ефимовой свою роль сыграло отсутствие нижнего белья на ее теле.
Сообщалось, что спортсменка посетила концерт группы Rammstein в США.Она отправилась туда, не надев нижнего белья и очень весело провела время. Вернувшись домой, Юлия сообщила своим подписчикам, что ее тело покрыто синяками и к тому же разбита губа. Оказалось, что гости праздника танцевали от души, но на танцполе было тесно и потому зрители постоянно били стоящих рядом людей - локтями или даже головой. Все травмы наносились, конечно же, случайно.