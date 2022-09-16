Новости шоу-бизнеса: у Пугачевой новый фаворит, Шепелев бил Фриске, Муцениеце показала мужчину

Шахназаров разоблачил Серебрякова

Алексей Серебряков давно перебрался на ПМЖ в Канаду. Иногда он прилетает в Россию и снимается в кино. Этот факт журналист Михаил Шахназаров назвал в передаче «Полный абзац» «торговля родиной». Мол, для актера Россия – не более чем прилавок для заработка.

У Пугачевой новый фаворит

Алла Пугачева вернулась в Россию в августе без мужа. Максим Галкин, наговоривший много скандального, едва ли в ближайшее время наведается в Москву. И публика заметила, что у Примадонны – новый фаворит. Это – дизайнер Игорь Гуляев, с которым артистку уже несколько раз видели по возвращении домой.