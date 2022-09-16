Новости шоу-бизнеса: у Пугачевой новый фаворит, Шепелев бил Фриске, Муцениеце показала мужчину

Шахназаров разоблачил Серебрякова
Алексей Серебряков давно перебрался на ПМЖ в Канаду. Иногда он прилетает в Россию и снимается в кино. Этот факт журналист Михаил Шахназаров назвал в передаче «Полный абзац» «торговля родиной». Мол, для актера Россия – не более чем прилавок для заработка.
У Пугачевой новый фаворит
Алла Пугачева вернулась в Россию в августе без мужа. Максим Галкин, наговоривший много скандального, едва ли в ближайшее время наведается в Москву. И публика заметила, что у Примадонны – новый фаворит. Это – дизайнер Игорь Гуляев, с которым артистку уже несколько раз видели по возвращении домой.
Алла Пугачева и Игорь Гуляев. Фото: соцсети
Шепелев бил Фриске
Владимир Фриске в интервью Алене Жигаловой рассказал, что Дмитрий Шепелев бил его больную дочь Жанну. Якобы, об этом знали многие: сестра Фриске Наталья подруга Ольга Орлова. Сам Шепелев, по словам отца Фриске, лицемерный и лживый.
Пугачева сидит на таблетках
Алла Пугачева не может обойтись без таблеток и вынуждена их принимать каждое утро. Она опубликовала кадры с завтрака, на которых показала свои лекарства.
Муцениеце провела вечер с мужчиной
Актриса Агата Муцениеце была замечена на выставке в Москве в компании брутального блогера Алексея Зимина. Парочка нарядилась в одинаковую одежду. Примечательно, что звезды знакомы уже несколько лет. В прошлом году мужчина даже посвятил стихи актрисе. Поклонники подозревают, что у Муцениеце новый роман.
Агата Муцениеце и Алексей Зимин. Фото: соцсети звезды