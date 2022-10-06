Новости шоу-бизнеса: у Прилучного и Брутян пополнение в семье, Ягудина заменили на «Ледниковом периоде», сколько Брежнева зарабатывала интимными встречами

Какие события 5 октября привлекли наибольшее внимание читателей.

Почему Пугачева уехала из страны

Приятельница Примадонны, Любовь Аксенова, которая много лет была портнихой артистки, рассказала, почему артистка забрала детей из школы и увезла их из страны. По словам Аксеновой, двойняшки стали слышать в свой адрес насмешки и вопросы относительно их отца Максима Галкина, признанного Минюстом РФ иноагентом.

«Они ведь пошли в школу, неделю проходили, и их начали, насколько мне известно, поджучивать», - рассказала Аксенова.

Пополнение у Брутян и Прилучного

В семье Павла Прилучного и Зепюр Брутян пополнение. Актриса похвасталась, что у них появился новый питомец – собака бойцовской породы. Это не первое животное у «мажора» - он обожает четвероногих друзей, их у него уже несколько.

У Пугачевой – израильский паспорт

В Сети появилось фото израильского паспорта Аллы Пугачевой. Его она получила еще в мае сроком на один год – обычная практика для репатриантов страны. Но пока доказательств его оригинальности нет.

Ягудина заменили на «Ледниковом периоде»

В новом сезоне «Ледникового периода» произошли замены. Вместо Алексея Ягудина, долгие годы бывшего ведущим телешоу, на экране появится Анна Щербакова, победительница Олимпиады-2022. Вести проект она будет вместе с Алиной Загитовой.

Сколько Брежнева зарабатывала интимными встречами

На заре своей карьеры в «ВИА Гре» Вера Брежнева и другие участницы группы часто зарабатывали интимными встречами с состоятельными поклонниками. Об этом рассказал продюсер Сергей Лавров. Причем, платили девушкам копейки, все забирал продюсер, то есть Константин Меладзе. Для этого он специально старался набирать в состав украинок из бедных семей.

Вера Брежнева. Фото: Global Look Press

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