Новости шоу-бизнеса: у Прилучного и Брутян пополнение в семье, Ягудина заменили на «Ледниковом периоде», сколько Брежнева зарабатывала интимными встречами

Почему Пугачева уехала из страны
Приятельница Примадонны, Любовь Аксенова, которая много лет была портнихой артистки, рассказала, почему артистка забрала детей из школы и увезла их из страны. По словам Аксеновой, двойняшки стали слышать в свой адрес насмешки и вопросы относительно их отца Максима Галкина, признанного Минюстом РФ иноагентом.
«Они ведь пошли в школу, неделю проходили, и их начали, насколько мне известно, поджучивать», - рассказала Аксенова.
Пополнение у Брутян и Прилучного
В семье Павла Прилучного и Зепюр Брутян пополнение. Актриса похвасталась, что у них появился новый питомец – собака бойцовской породы. Это не первое животное у «мажора» - он обожает четвероногих друзей, их у него уже несколько.
У Пугачевой – израильский паспорт
В Сети появилось фото израильского паспорта Аллы Пугачевой. Его она получила еще в мае сроком на один год – обычная практика для репатриантов страны. Но пока доказательств его оригинальности нет.
Ягудина заменили на «Ледниковом периоде»
В новом сезоне «Ледникового периода» произошли замены. Вместо Алексея Ягудина, долгие годы бывшего ведущим телешоу, на экране появится Анна Щербакова, победительница Олимпиады-2022. Вести проект она будет вместе с Алиной Загитовой.
Сколько Брежнева зарабатывала интимными встречами
На заре своей карьеры в «ВИА Гре» Вера Брежнева и другие участницы группы часто зарабатывали интимными встречами с состоятельными поклонниками. Об этом рассказал продюсер Сергей Лавров. Причем, платили девушкам копейки, все забирал продюсер, то есть Константин Меладзе. Для этого он специально старался набирать в состав украинок из бедных семей.
Вера Брежнева. Фото: Global Look Press