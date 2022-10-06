Новости шоу-бизнеса: у Прилучного и Брутян пополнение в семье, Ягудина заменили на «Ледниковом периоде», сколько Брежнева зарабатывала интимными встречами

Почему Пугачева уехала из страны

Приятельница Примадонны, Любовь Аксенова, которая много лет была портнихой артистки, рассказала, почему артистка забрала детей из школы и увезла их из страны. По словам Аксеновой, двойняшки стали слышать в свой адрес насмешки и вопросы относительно их отца Максима Галкина, признанного Минюстом РФ иноагентом.

«Они ведь пошли в школу, неделю проходили, и их начали, насколько мне известно, поджучивать», - рассказала Аксенова.

Пополнение у Брутян и Прилучного

В семье Павла Прилучного и Зепюр Брутян пополнение. Актриса похвасталась, что у них появился новый питомец – собака бойцовской породы. Это не первое животное у «мажора» - он обожает четвероногих друзей, их у него уже несколько.