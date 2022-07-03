Новости шоу-бизнеса: стройная Пугачева гуляет в Юрмале, Собчак уезжает из России, Разина вывели на чистую воду

Накануне стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин приехали в Юрмалу. Тем временем, Ксения Собчак собирается уезжать из России. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 2 июля, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Стройная Пугачева гуляет в Юрмале

Накануне Аллу Пугачеву с детьми заметили на прогулке в Юрмале. Выяснилось, что в Латвию приехал и Максим Галкин. Он показал кадры с побережья, на которых запечатлел жену и детей. Фанаты заметили, что Примадонна очень постройнела.