Новости шоу-бизнеса: стройная Пугачева гуляет в Юрмале, Собчак уезжает из России, Разина вывели на чистую воду

Накануне стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин приехали в Юрмалу. Тем временем, Ксения Собчак собирается уезжать из России. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 2 июля, – в обзоре Teleprogramma.pro.
Стройная Пугачева гуляет в Юрмале
Накануне Аллу Пугачеву с детьми заметили на прогулке в Юрмале. Выяснилось, что в Латвию приехал и Максим Галкин. Он показал кадры с побережья, на которых запечатлел жену и детей. Фанаты заметили, что Примадонна очень постройнела.
Собчак собралась уезжать из России
Ксения Собчак собралась в Турцию. Телеведущая решила устроить отпуск в Анталии, который проведет в компании сына Платона. Она уже собрала чемоданы и приготовила семь купальников.
Разина вывели на чистую воду
Накануне выяснилось, что продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин живет не в США, как он заявлял ранее, а в Турции. Тем временем, журналисты выяснили, что в популярной соцсети у него миллионы «накрученных» фолловеров.
Андрей Разин. Фото: Global Look Press
Сестра Бузовой покупает квартиру в Турции
Тем временем в Турцию собралась жить еще одна знаменитость. Сестра Ольги Бузовой Анна уже приехала в солнечную Аланью, чтобы выбрать квартиру своей мечты на морском берегу.
Гагарина воссоединилась с мужем
На днях Полину Гагарину заметили в компании бывшего мужа Дмитрия Исхакова на одном из светских мероприятий. Пока артистка блистала на сцене, экс-супруг занимался с их общей дочкой Мией. Фанаты заподозрили, что пара забыла былые обиды и снова вместе.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.