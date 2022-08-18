Новости шоу-бизнеса: стало известно, на кого работает Макаревич, что сказал Машков о пославшей его дочке, Муцениеце показала мужчину

Сын Шатунова может начать петь

Сын Юрия Шатунова Дэннис может продолжить дело отца и выйти на сцену. Об этом рассказал адвокат Андрей Алешкин. После того, как наследство спустя полгода со дня смерти артиста перейдет к его семье, юноша имеет на песни полное право.

Кушанашвили преклонился перед Галкиным и Ургантом

Журналист Отар Кушанашвили в своей программе «Каково?» преклонился перед сбежавшими Максимом Галкиным и Иваном Ургантом. Обозреватель назвал их архетипами и сверхсущностями: «Они олицетворяют собой попытку человека жить так, как он хочет».

Муцениеце вышла в свет с мужчиной

Агата Муцениеце вышла в свет на премьеру фильма «Ночная жизнь». И не одна, а в компании с актером, 36-летним Романом Маякиным, который обнимал ее за талию. Он - звезда сериала «Сладкая жизнь», разведен, ему часто приписывают романы с коллегами. На этот раз актеры не стали общаться с журналистами, а поспешили в зал.