Новости шоу-бизнеса: Соседов высказался о разводе Пугачевой и Галкина, Муцениеце обрезала фамилию Хаматовой, Савичева показала дочь

Шахназаров высказался о Гудкове

Клип Александра Гудкова «Я узкий» стал пародией на творчество певца Шамана и вызвал небывалый ажиотаж в Сети. Одни посмеялись и поблагодарили шоумена за юмор, другие – осудили и заклеймили. Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» высказался о юмористе Александре Гудкове, назвав его представителем «голубой до безобразия тусовки».

Муцениеце обрезала фамилию Хаматовой

На ММКФ-2022 был показан фильм «Просточеловек», который ранее сняли с проката. В нем снялась Агата Муцениеце и похвасталась этой картиной у себя в соцсети. При этом, звезда обрезала фамилию другой актрисы – опальной Чулпан Хаматовой, которая сбежала в Латвию и оттуда осуждает происходящее в России.