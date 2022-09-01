Новости шоу-бизнеса: Соседов высказался о разводе Пугачевой и Галкина, Муцениеце обрезала фамилию Хаматовой, Савичева показала дочь

Какие события в последний день лета интересовали читателей сайта больше всего - в нашем материале.
Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Шахназаров высказался о Гудкове

Клип Александра Гудкова «Я узкий» стал пародией на творчество певца Шамана и вызвал небывалый ажиотаж в Сети. Одни посмеялись и поблагодарили шоумена за юмор, другие – осудили и заклеймили. Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» высказался о юмористе Александре Гудкове, назвав его представителем «голубой до безобразия тусовки».

Муцениеце обрезала фамилию Хаматовой

На ММКФ-2022 был показан фильм «Просточеловек», который ранее сняли с проката. В нем снялась Агата Муцениеце и похвасталась этой картиной у себя в соцсети. При этом, звезда обрезала фамилию другой актрисы – опальной Чулпан Хаматовой, которая сбежала в Латвию и оттуда осуждает происходящее в России.

Агата Муцениеце с коллегой. Фото: соцсети

Пугачева и Галкин разводятся?

Вернувшаяся в Россию Алла Пугачева спровоцировала слухи о своем разводе с Максимом Галкиным – глава семьи остался за границей, более того, улетел на другой континент. Высказались многие знаменитости, а критик Сергей Соседов назвал обсуждения шуткой, но посоветовал позвонить Филиппу Киркорову.

Савичева показала подросшую дочь

Певица Юлия Савичева показала дочь, живущую в Португалии с бабушкой и дедушкой. Девочка растет маминой копией и уже умеет кататься на двухколесном велосипеде.

Дочка Юлии Савичевой  Аня. Фото: соцсети

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