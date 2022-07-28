Новости шоу-бизнеса: Соловьев назвал Галкина куском дерьма, Карпович высказалась о свадьбе Прилучного с другой, результаты вскрытия Шатунова

Какие новости сайта Teleprogramma.pro 27 июля заинтересовали читателей больше всего — в нашем материале.

Что показало вскрытие Шатунова

По результатам вскрытия Юрия Шатунова обнаружена свежая бляшка на сердце — певец перенес микроинфаркт скрыто год-полтора назад. До этого на проблемы с «мотором» он не жаловался.

Соловьев назвал Галкина куском дерьма

Телеведущий Владимир Соловьев оскорбил Максима Галкина. Во время своего шоу в соцсети он сравнил его с Николаем Басковым и нашел, что пародист оказался по другую сторону баррикад. Это не оставляет Соловьева равнодушным, и он не стал выбирать выражения и назвал мужа Пугачевой куском дерьма.