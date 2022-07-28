Новости шоу-бизнеса: Соловьев назвал Галкина куском дерьма, Карпович высказалась о свадьбе Прилучного с другой, результаты вскрытия Шатунова

Какие новости сайта Teleprogramma.pro 27 июля заинтересовали читателей больше всего — в нашем материале.
Что показало вскрытие Шатунова
По результатам вскрытия Юрия Шатунова обнаружена свежая бляшка на сердце — певец перенес микроинфаркт скрыто год-полтора назад. До этого на проблемы с «мотором» он не жаловался.
Соловьев назвал Галкина куском дерьма
Телеведущий Владимир Соловьев оскорбил Максима Галкина. Во время своего шоу в соцсети он сравнил его с Николаем Басковым и нашел, что пародист оказался по другую сторону баррикад. Это не оставляет Соловьева равнодушным, и он не стал выбирать выражения и назвал мужа Пугачевой куском дерьма.
Максим Галкин. Фото: Global Look Press
Карпович прокомментировала брак Прилучного и Брутян
Бывшая пассия Павла Прилучного, актриса Мирослава Карпович в беседе с Teleprogramma.pro впервые прокомментировала его свадьбу с коллегой Зепюр Брутян. Она ответила вопросом на вопрос: «А зачем вам это знать?».
Чем Шатунов хотел заниматься на пенсии
Покойный Юрий Шатунов не дожил до своей пенсии. Но планы на нее у него уже были. Еще в 2013 году артист рассказывал, что хотел бы не отдыхать, а работать. По профессии. Он — звукорежиссер, и у него была своя музыкальная студия.
Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press
Шахназаров про Эйвазова: «Петь не умеет»
Журналист Михаил Шахназаров заявил, что муж Анны Нетребко, оперный певец Юсиф Эйвазов не умеет петь. Зато хорошо научился считать, поскольку сообщил всем в Сети, сколько людей пришло на концерт его жены.