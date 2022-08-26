Новости шоу-бизнеса: Собчак заступилась за Ройзмана, Прилучный устроил сказочную свадьбу, Темникова эмигрировала

Накануне Ксения Собчак решила заступиться за арестованного экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Тем временем Павел Прилучный и Зепюр Брутян устроили роскошную свадьбу. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми 25 августа, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Собчак заступилась за Ройзмана

На днях экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана арестовали. А накануне Ксения Собчак опубликовала в своем телеграм-канале фото, где бывший глава города был запечатлен в окружении оппозиционеров.

Под снимком Ройзман заметил, что остался на свободе один. Собчак же, в свою очередь, добавила: «Месяц назад. Сегодня они это исправили».