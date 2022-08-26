Новости шоу-бизнеса: Собчак заступилась за Ройзмана, Прилучный устроил сказочную свадьбу, Темникова эмигрировала

Накануне Ксения Собчак решила заступиться за арестованного экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Тем временем Павел Прилучный и Зепюр Брутян устроили роскошную свадьбу. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми 25 августа, – в обзоре Teleprogramma.pro.
Собчак заступилась за Ройзмана
На днях экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана арестовали. А накануне Ксения Собчак опубликовала в своем телеграм-канале фото, где бывший глава города был запечатлен в окружении оппозиционеров.
Под снимком Ройзман заметил, что остался на свободе один. Собчак же, в свою очередь, добавила: «Месяц назад. Сегодня они это исправили».
Прилучный и Брутян устроили пышную свадьбу
В новость о том, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали мужем и женой 12 мая, многие не верили. Накануне пара доказала всем сомневающимся, что все это не пиар-роман.
Главный «мажор» страны и его 26-летняя избранница устроили сказочную свадьбу в Подмосковье. На торжество пригласили порядка 50 гостей, среди которых был Стас Михайлов с женой. За вечер невеста сменила четыре наряда.
Темникова эмигрировала в Португалию
Экс-солистка группы Serebro Елена Темникова эмигрировала в Португалию. Правда, случилось это еще год назад. Об этом заявила журналист Алена Жигалова.
«И никто об этом не знает. Живет с мужем и дочкой, но нигде не афиширует об этом. Российские концертные площадки она при этом не покидает. Хочется ей сказать: «Если хочешь радовать поклонников хитами, то объясни, где находишься». Может, ты вообще будешь выступать только в Португалии», — заявила Жигалова.
Елена Темникова. Фото: Global Look Press
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Фильм с Чулпан Хаматовой не выйдет в России
Еще одна поселившаяся за границей звезда Чулпан Хаматова до отъезда успела сняться в фильме «Просточеловек». Российские кинотеатры планировали показать эту ленту 25 августа, но накануне стало известно, что ее сняли с проката.
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press