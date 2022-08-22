Новости шоу-бизнеса: Собчак назвала гибель дочки Дугина незаслуженным возмездием, Цискаридзе покинул «Сегодня вечером», Пугачева наездилась

Цискаридзе заменили в «Сегодня вечером»
Николай Цискаридзе все лето был ведущим программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Он пришел на смену сбежавшему за границу Максиму Галкину. Однако, вместо него в новом выпуске передачи появилась Юлия Меньшова. О каких-либо кадровых перестановках создатели шоу не объявляли.
Дочь Сябитовой в шоке от материнства
Дочь известной свахи Розы Сябитовой Ксения недавно стала мамой. Она делится новой жизнью в соцсетях и накануне заявила, что очень устала. Теперь она не контролирует свою жизнь и происходящее, не может нормально выспаться или одеться, и все «заблеваны и испачканы».
Роза Сябитова с дочкой Ксенией. Фото: соцсети
Сколько стоит пьеса с Белым в Израиле
Актер Анатолий Белый покинул Россию, сделав карьеру в МХТ им.Чехова. Он эмигрировал в Израиль и планирует там состояться профессионально. Уже назначены первые гастроли. Пока на русском языке. В сентябре он планирует выступить в таких городах, как Хайфа, Ашдод и Тель-Авив. И цены на билеты варьируются от 3,5 до 4 тысяч рублей.
Пугачева наездилась
Алла Пугачева покинула страну вместе с мужем полгода назад. Артистка за это время уже пожила в Израиле и Латвии. Поедет ли она с мужем дальше гастролировать, неизвестно. А вот ее отношение к поездкам знают многие – уже давно она говорила, что наездилась и предпочитает оседлый образ жизни.
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Собчак высказалась о гибели дочки Дугина
Ксения Собчак в числе первых отреагировала на гибель дочери политика Александра Дугина Дарьи. Девушка взорвалась в автомобиле, на котором должен был поехать ее отец, но в последний момент они все переиграли. Устройство сдетонировало прямо на глазах у отца. Собчак призналась, что презирает Дугина, но такого возмездия «ни он, ни его семья не заслуживают».
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press