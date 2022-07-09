Новости шоу-бизнеса: сколько зарабатывала Кошмал в «Сватах», почему Киркорова не пускают в Армению, как Макаревич опять оскорбил россиян

Какие события стали главными 8 июля - читайте в нашем традиционном дайджесте новостей.

Сколько получала Кошмал за съемки в «Сватах»

Анна Кошмал отказалась сниматься в продолжении сериала «Сваты», который сделал ее знаменитой. А между тем, актриса неплохо зарабатывала в этой картине. Как выяснилось, за один съемочный день звезда комедии получала 350-400 долларов. Для молодой актрисы, о которой дл «Сватов» никто не знал, это неплохой заработок.

Макаревич опять оскорбил россиян

Музыкант Андрей Макаревич в беседе с Михаилом Шацем и его дочерью Софьей во время шоу на YouTube снова позволил себе грубые высказывания в адрес русских людей. Переехавший в Израиль артист заявил, что в отсутствии изменений в стране виновато наличие «лишней хромосомы» у россиян.

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Сафронов придумал памятник Шатунову

Семья покойного Юрия Шатунова объявила о конкурсе эскизов памятника на могулу артисту. В числе первых о своем эскизе заговорил художник Никас Сафронов. Он рассказал, каким видит будущий бронзовый монумент.

«Мне видится человек в простой рубашке, руки которого тянутся к солнцу. Поэтому я вижу именно такой эскиз: фигура человека, смотрящего вверх с надеждой на то, что он сам изменит мир, и мир отзовется, осветит его своей любовью», - рассказал мастер.

За что Киркорова не пускают в Армению

О том, что Филипп Киркоров оказался невъездным на свою историческую родину много лет назад, рассказал журналист Михаил Шахназаров. По отцу Бедросу Киркорову певец – армянин, и однажды он пытался дать концерт в Ереване. Но ему быстро запретили. Дело в том, что тот носил майку с турецким флагом и кавер турецкого хита «Ой, мама, шика дам».

Макаревич раскритиковал дочь Лазаревой

Певец Андрей Макаревич в подкасте Михаила Шаца «Папа, закрой дверь» раскритиковал дочь телеведущего от Татьяны Лазаревой Соню за нелепый вопрос. Девушка спросила полушутя, стоит ли прогибаться под изменчивый мир.