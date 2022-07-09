Новости шоу-бизнеса: сколько зарабатывала Кошмал в «Сватах», почему Киркорова не пускают в Армению, как Макаревич опять оскорбил россиян

Какие события стали главными 8 июля - читайте в нашем традиционном дайджесте новостей.
Сколько получала Кошмал за съемки в «Сватах»
Анна Кошмал отказалась сниматься в продолжении сериала «Сваты», который сделал ее знаменитой. А между тем, актриса неплохо зарабатывала в этой картине. Как выяснилось, за один съемочный день звезда комедии получала 350-400 долларов. Для молодой актрисы, о которой дл «Сватов» никто не знал, это неплохой заработок.
Макаревич опять оскорбил россиян
Музыкант Андрей Макаревич в беседе с Михаилом Шацем и его дочерью Софьей во время шоу на YouTube снова позволил себе грубые высказывания в адрес русских людей. Переехавший в Израиль артист заявил, что в отсутствии изменений в стране виновато наличие «лишней хромосомы» у россиян.
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Сафронов придумал памятник Шатунову
Семья покойного Юрия Шатунова объявила о конкурсе эскизов памятника на могулу артисту. В числе первых о своем эскизе заговорил художник Никас Сафронов. Он рассказал, каким видит будущий бронзовый монумент.
«Мне видится человек в простой рубашке, руки которого тянутся к солнцу. Поэтому я вижу именно такой эскиз: фигура человека, смотрящего вверх с надеждой на то, что он сам изменит мир, и мир отзовется, осветит его своей любовью», - рассказал мастер.
За что Киркорова не пускают в Армению
О том, что Филипп Киркоров оказался невъездным на свою историческую родину много лет назад, рассказал журналист Михаил Шахназаров. По отцу Бедросу Киркорову певец – армянин, и однажды он пытался дать концерт в Ереване. Но ему быстро запретили. Дело в том, что тот носил майку с турецким флагом и кавер турецкого хита «Ой, мама, шика дам».
Макаревич раскритиковал дочь Лазаревой
Певец Андрей Макаревич в подкасте Михаила Шаца «Папа, закрой дверь» раскритиковал дочь телеведущего от Татьяны Лазаревой Соню за нелепый вопрос. Девушка спросила полушутя, стоит ли прогибаться под изменчивый мир.
«Как дам сейчас по лбу! Нет ничего более ужасного, чем следование прямым цитатам из поэтических произведений. Вот он мир, и вот он изменчивый, и вот вы с трудом под него прогибаетесь. Ну, голубушка, зачем так», - воскликнул артист.