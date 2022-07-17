Новости шоу-бизнеса: сколько Разин заработал на «Ласковом мае», кем Кудряшов на самом деле приходится Шатунову, выступление Нетребко отменили в Германии,

Накануне Андрей Разин рассказал, сколько заработал в конце 80-х. Тем временем, стало известно, кем Юрию Шатунову приходится Аркадий Кудряшов. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми 16 июля, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Гонорары «Ласкового мая»

В конце 80-х группа «Ласковый май» зарабатывала колоссальные деньги. Об этом Андрей Разин рассказал в документальном фильме «Они потрясли мир. Юрий Шатунов и проклятье «Ласкового мая».