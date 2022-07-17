Новости шоу-бизнеса: сколько Разин заработал на «Ласковом мае», кем Кудряшов на самом деле приходится Шатунову, выступление Нетребко отменили в Германии,

Накануне Андрей Разин рассказал, сколько заработал в конце 80-х. Тем временем, стало известно, кем Юрию Шатунову приходится Аркадий Кудряшов. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми 16 июля, – в обзоре Teleprogramma.pro.
Гонорары «Ласкового мая»
В конце 80-х группа «Ласковый май» зарабатывала колоссальные деньги. Об этом Андрей Разин рассказал в документальном фильме «Они потрясли мир. Юрий Шатунов и проклятье «Ласкового мая».
Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press
«Самолет Ту-154 новый стоил 12 миллионов рублей. Так вот представьте, что я без образования и Юра Шатунов в возрасте 14-15 лет в год зарабатывали 5-6 самолетов» , - заявил Разин.
Кем Кудряшов приходится Шатунову
Всем известно, что директором и продюсером Юрия Шатунова был Аркадий Кудряшов. Вместе они работали с 1988 года. Накануне выяснилось, что помимо рабочих связей, была еще одна. Кудряшов стал крестным отцом Шатунова еще в 1990 году.
«В центре Киева мы зашли во Владимирский кафедральный собор, подошли к батюшке, объяснили ситуацию. На 1 мая назначили крещение. Можно было выбрать и другой день, но именно эта дата показалась нам символичной – «Ласковый май» все-таки…», - рассказал Кудряшов в интервью «7Дням».
Лепс отказался от песен Шатунова
Тем временем, Григорий Лепс, который накануне отметил свое 60-летие, а ранее заявил о том, что купит права на песни «Ласкового мая», отказался от этой идеи.
Григорий Лепс. Фото: Global Look Press
«У меня такой голос, что эти песни не для меня. Шатунов, царствие ему небесное, был замечательным артистом. Я просто хотел приобрести 3-4 произведения не для себя, а для молодого поколения», - сказал Лепс.
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