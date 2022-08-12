Новости шоу-бизнеса: сколько Разин зарабатывал каждый месяц на «Ласковом мае», Вайкуле могут посадить, когда Прилучный и Брутян сыграют свадьбу

Накануне стало известно, какие деньги ежемесячно получал Андрей Разин благодаря «Ласковому маю». Тем временем, выяснилось, сколько стоит квартира бывшего мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми и обсуждаемыми 11 августа, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Сколько зарабатывал Разин

В 90-е группа «Ласковый май» была самой популярной и самой высокооплачиваемой. Ее продюсер Андрей Разин в фильме «Моя правда. Золото и проклятие «Ласкового мая» признался, что зарабатывал минимум пять миллионов рублей в месяц.