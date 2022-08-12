Новости шоу-бизнеса: сколько Разин зарабатывал каждый месяц на «Ласковом мае», Вайкуле могут посадить, когда Прилучный и Брутян сыграют свадьбу

Накануне стало известно, какие деньги ежемесячно получал Андрей Разин благодаря «Ласковому маю». Тем временем, выяснилось, сколько стоит квартира бывшего мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми и обсуждаемыми 11 августа, – в обзоре Teleprogramma.pro.
Сколько зарабатывал Разин
В 90-е группа «Ласковый май» была самой популярной и самой высокооплачиваемой. Ее продюсер Андрей Разин в фильме «Моя правда. Золото и проклятие «Ласкового мая» признался, что зарабатывал минимум пять миллионов рублей в месяц.
Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press
Сколько стоит квартира Омарова
В продолжение темы денег. Выяснилось, сколько стоит роскошная квартира Курбана Омарова, которую он купил в Москве после развода с телеведущей Ксенией Бородиной в прошлом году. Недвижимость площадью не менее 150 «квадратов» риэлторы оценивают в 150 млн рублей.
Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: Global Look Press
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Вайкуле могут посадить за решетку
Оскандалившаяся Лайма Вайкуле может загреметь за решетку. Речь не о том поступке, который она сделала на сцене буквально несколько дней назад. Правоохранительные органы решили проверить, платила ли певица налоги за концерты в России. Если нет, то ей может грозить срок до 3 лет.
Лайма Вайкуле. Фото: Global Look Press
Макаревич блокирует россиян
Тем временем Андрей Макаревич, который ранее нелестно высказывался о россиянах, начал блокировать подписчиков из России в своих соцсетях. Под горячую руку музыканта попадают не только бывшие соотечественники, но и граждане Белоруссии.
Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press
Прилучный и Брутян сыграют свадьбу
Павел Прилучный и Зепюр Брутян решили сыграть свадьбу. Известно, что расписалась пара еще в мае, но от торжества не стала отказываться. По словам близких друзей актера, мероприятие состоится в конце августа в Армении, на родине актрисы. На него пригласили только самых близких.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети