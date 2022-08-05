Новости шоу-бизнеса: сколько получил Кузнецов за создание «Ласкового мая», у Нагиева – пополнение в семье, а у Бузовой - женатый любовник

Создателем группы «Ласковый май» был музыкант Сергей Кузнецов. Накануне стало известно, сколько денег он получил за группу в 1984 году.

Тем временем выяснилось, что Дмитрий Нагиев станет дедом во второй раз. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми 4 августа, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Сколько денег получил Кузнецов

Основателем группы «Ласковый май» является музыкант Сергей Кузнецов. Именно он разглядел в воспитаннике детского дома Юре Шатунове музыкальный талант. По словам Кузнецова, директор школы-интерната выделил ему на создание группы 20 тысяч рублей – астрономическая сумма по тем временам.