Новости шоу-бизнеса: сколько получил Кузнецов за создание «Ласкового мая», у Нагиева – пополнение в семье, а у Бузовой - женатый любовник

Создателем группы «Ласковый май» был музыкант Сергей Кузнецов. Накануне стало известно, сколько денег он получил за группу в 1984 году.
Тем временем выяснилось, что Дмитрий Нагиев станет дедом во второй раз. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми 4 августа, – в обзоре Teleprogramma.pro.
Сколько денег получил Кузнецов
Основателем группы «Ласковый май» является музыкант Сергей Кузнецов. Именно он разглядел в воспитаннике детского дома Юре Шатунове музыкальный талант. По словам Кузнецова, директор школы-интерната выделил ему на создание группы 20 тысяч рублей – астрономическая сумма по тем временам.
«Я закупил оборудование и колонки, клавишные инструменты, гитары, барабаны. А потом я ушел в армию. Призвали. Только кому я отдавал долг два года — так и не понял», - сказал Кузнецов.
Сергей Кузнецов. Фото: Global Look Press
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Бузова крутит роман с женатым
В эти дни Ольга Бузова отдыхает в Сочи. По некоторым данным компанию ей составил некий Павел Бунин. Как успели узнать пользователи Сети, мужчина женат, у него подрастает ребенок. Сама Бузова никак не комментирует такие заявления, хотя ранее шли слухи о том, что певица встречается с женатым политиком.
Нагиев вновь станет дедом
Дмитрий Нагиев не любит говорить о личной жизни. Только накануне стало известно, что впервые дедом он стал еще в 2014 году. Внука ему подарил сын Кирилл. Теперь же Кирилл готовится стать отцом во второй раз. Об этом случайно проболтались родственники его возлюбленной Юлии.
Дмитрий Нагиев. Фото: Global Look Press
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Конкурс на лучший памятник
С момента смерти Юрия Шатунова прошло более 40 дней. Накануне родные певца объявили конкурс на создание ему памятника. Такая информация появилась на официальном сайте солиста «Ласкового мая». Каждый, кто хочет принять участие в конкурсе, может прислать свои эскизы и технические характеристики памятника на указанную на сайте электронную почту.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Пригожин назвал поступок Вайкуле провокацией
Накануне Лайма Вайкуле появилась на сцене с украинским флагом. Таким образом певица выразила свое отношение ко всему происходящему в мире. Продюсер Иосиф Пригожин назвал это настоящим свинством и провокацией.
«К великому сожалению, такие, как Лайма, тоже виноваты в том, что сегодня происходит в нашей стране и в мире. Я считаю, что это свинство», - сказал Пригожин.
Лайма Вайкуле. Фото: Global Look Press