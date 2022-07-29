Новости шоу-бизнеса: Шнуров уехал из России, Соловьев назвал Урганта «дерьмом в проруби», Собчак прошлась по Киркорову

Накануне стало известно, что лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров уехал из России. Вместе с беременной молодой женой. Тем временем журналист Владимир Соловьев размазал Ивана Урганта. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 28 июля, — в ежедневном обзоре Teleprogramma.pro.
Шнуров уехал из России
Сергей Шнуров втайне от всех уехал из России. Накануне его вместе с молодой женой заметили постояльцы одного из отелей Швейцарии. Известно, что избранница музыканта ждет второго ребенка. Причина отъезда четы неизвестна.
Сергей Шнуров и Ольга Абрамова. Фото: Михаил Фролов/КП
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Собчак прошлась по Киркорову
Ксения Собчак решила задеть Филиппа Киркорова, который в эти дни путешествует по югу России. Накануне он отметился в Феодосии, где посетил госпиталь с ранеными.
«Если увидите на остановке двухметрового туриста — это Филипп Киркоров путешествует по Крыму. Это вам не в Италии пасту наматывать», — брызжет ядом Собчак в своих соцсетях.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
Соловьев размазал Урганта
Телеведущий Владимир Соловьев пристально следит за передвижениями звезд. Накануне он прошелся по Ивану Урганту, который в конце февраля уехал в Израиль, а позже вернулся в Россию.
«Вот Коля Басков, он же очень дружил с разными людьми, а ведь Коля — сын офицера. Но и Макс Галкин — сын офицера, но они совершенно по разные стороны баррикад. Коля с нами, а Макс — кусок дерьма. Ваня Ургант оказался где-то там непонятно, как дерьмо в проруби болтается. И все. Ездит, чего-то делает», — высказался Соловьев.
Иван Ургант. Фото: Global Look Press
Жигалова заявила о бегстве Реввы
Журналист Алена Жигалова накануне заявила, что Александр Ревва вместе с семьей сбежал в Испанию. Якобы счета шоумена заблокировали, а недвижимость отняли.
Правда, позже на информацию Алены отреагировала жена Реввы Анжелика, которая пригрозила ей судом. По словам супруги шоумена, семья отправилась в обычный отпуск.
Александр Ревва. Фото: соцсети
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Макеева похвасталась успехом мужа
Анастасия Макеева и Роман Мальков приняли участие в гастрономическом ужине в одном из ресторанов, по итогам которого организаторы мероприятия определяли тех, кто лучше всего приготовит определенное блюдо.
«Мы готовили тартар, и по голосованию независимого члена жюри Рома победил. Именно поэтому готовит в нашей семье именно муж», — сообщила Макеева.
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети