Новости шоу-бизнеса: Шнуров уехал из России, Соловьев назвал Урганта «дерьмом в проруби», Собчак прошлась по Киркорову

Накануне стало известно, что лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров уехал из России. Вместе с беременной молодой женой. Тем временем журналист Владимир Соловьев размазал Ивана Урганта. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 28 июля, — в ежедневном обзоре Teleprogramma.pro.

Шнуров уехал из России

Сергей Шнуров втайне от всех уехал из России. Накануне его вместе с молодой женой заметили постояльцы одного из отелей Швейцарии. Известно, что избранница музыканта ждет второго ребенка. Причина отъезда четы неизвестна.