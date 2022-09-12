Новости шоу-бизнеса: Шнуров пожелал Москве сгореть, почему у Елизаветы II свинцовый гроб, какую операцию перенес Шатунов перед смертью

Дмитрий Колдун раскрыл неизлечимый диагноз

Певец Дмитрий Колдун раскрыл свой неизлечимый диагноз. Артист признался, что его левое ухо практически не слышит, это тиннитус. Болезнь неизлечима.

Шнуров оскандалился на концерте

Певец Сергей Шнуров в день рождения Москвы дал большой концерт в «Лужниках». И вызвал гнев народа, исполнив песню «Москва, по ком звонят твои колокола?». В тексте есть такие строки:

«Вчера приснился сон прекрасный,

Москва сгорела целиком».

В Сети нарастает возмущение от текста песни, люди в шоке, что в День города Шнуров желает Москве сгореть.

Пугачева вышла на Красную площадь

В День города Алла Пугачева появилась на Красной площади вместе с двойняшками Лизой и Гарри. После возвращения в Москву Примадонна уже не первый раз выходит в свет. И каждое ее появление на людях вызывает волну обсуждений.