Новости шоу-бизнеса: Шахназаров – о бизнес-жилке Собчак, где пропадала Бузова, Лободу теперь не узнать

Журналист Михаил Шахназаров рассказал, что когда-то Ксения Собчак хотела отжать крабовый бизнес. Тем временем, еще одна популярная блондинка страны Ольга Бузова наконец-то нашлась. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 16 августа, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Шахназаров - о бизнес-жилке Собчак

Журналист Михаил Шахназаров не упускает возможности пройтись по Ксении Собчак. На этот раз он заявил, что когда-то популярная блондинка пыталась отжать крабовый бизнес, но «получила по носу». А теперь, по словам публициста, учит жизни людей в соцсетях.