Новости шоу-бизнеса: Шахназаров – о бизнес-жилке Собчак, где пропадала Бузова, Лободу теперь не узнать

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Журналист Михаил Шахназаров рассказал, что когда-то Ксения Собчак хотела отжать крабовый бизнес. Тем временем, еще одна популярная блондинка страны Ольга Бузова наконец-то нашлась. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 16 августа, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Шахназаров - о бизнес-жилке Собчак

Журналист Михаил Шахназаров не упускает возможности пройтись по Ксении Собчак. На этот раз он заявил, что когда-то популярная блондинка пыталась отжать крабовый бизнес, но «получила по носу». А теперь, по словам публициста, учит жизни людей в соцсетях.

Михаил Шахназаров. Фото: соцсети

Бузова нашлась в горах

Ольга Бузова трое суток не выходила на связь с поклонниками, что для поющей ведущей просто немыслимо. Фанаты стали бить тревогу, но накануне звезда все-таки появилась в соцсетях. Оказывается, Бузова отдыхала в горах Кавказского государственного природного заповедника.

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Лобода изменилась до неузнаваемости

Накануне Светлана Лобода предстала в новом образе. Блондинка укоротила волосы и сделала новую укладку. Кроме того, певица отказалась от искусственных ресниц и смыла яркий макияж. Фанаты также отметили, что пышный бюст звезды тоже испарился.

Светлана Лобода. Фото: соцсети

Шаляпин рассказал правду об Анкудиновой

Певец Прохор Шаляпин считает, что Диана Анкудинова пропала с экранов только по одной причине. У певицы нет денег на раскрутку, а на талант в наше время никто не обращает внимания.

«Деньги всегда решали все в шоу-бизнесе. К чему тут лукавить. Талант уже давно задвинут на задний план. У кого есть деньги — те и впереди», - сказал Шаляпин Teleprogramma.pro.

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