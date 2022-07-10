Новости шоу-бизнеса: семья Шатунова готова исполнить его последнюю волю, Шепелев передал на могилу Фриске букет, солидные доходы Богомолова

Накануне семья покойного Юрия Шатунова вернулась в Германию, где исполнит его последнюю волю. Тем временем, в день рождения Жанны Фриске на ее могиле появился букет от гражданского мужа Дмитрия Шепелева.
Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 9 июля, - в обзоре Teleprogramma.pro.
Семья Шатунова готова исполнить его последнюю волю
Вдова Юрия Шатунова Светлана и двое его детей - сын Дэннис и дочь Эстелла накануне вернулись в Германию. Там будет исполнена последняя воля певца – его прах развеют над озером, где он любит рыбачить.
Шепелев вспомнил о Фриске
В эти дни Дмитрий Шепелев отдыхает с семьей в Сочи. Именно поэтому прийти на могилу Жанны Фриске в ее день рождения он не смог. Тем не менее, память почтил, передав букет цветов. Об этом рассказали работники Николо-Архангельского кладбища.
Жанна Фриске. Фото: Global Look Press
Сколько заработал Богомолов
Накануне стало известно, что Театр на Малой Бронной, которым руководит Константин Богомолов, зарабатывает солидные деньги. За три месяца – с апреля по июль бюджет пополнился на 81 млн рублей, причем, только за июнь – 36 млн.
Константин Богомолов. Фото: Global Look Press
Миро прошлась по «интересному положению» Собчак
Ксению Собчак подозревают в беременности. Недавно блондинка подчеркнула округлившийся животик платьем из атласа. Блогер Лена Миро поразмышляла над «интересным положением» звезды.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
«Все действительно выглядит будто месяц третий-четвертый. Вместе с тем, все мы девочки взрослые и понимаем, что от макарон и вдали от мужа забеременеть невозможно», — высказалась блогер.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Меладзе заметили в компании бывшей
Константин Меладзе несколько лет назад предпочел жене Яне Сумм экс-солистку «ВИА Гры» Веру Брежневу. В последние месяцы Меладзе проживает в Италии, там у него есть вилла. А недавно продюсер перевез поближе к себе Сумм с наследниками. Правда, неизвестно, арендовал ли он для Яны отдельное жилье или они живут вместе.
Константин Меладзе. Фото: Global Look Press
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.