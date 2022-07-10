Новости шоу-бизнеса: семья Шатунова готова исполнить его последнюю волю, Шепелев передал на могилу Фриске букет, солидные доходы Богомолова

Накануне семья покойного Юрия Шатунова вернулась в Германию, где исполнит его последнюю волю. Тем временем, в день рождения Жанны Фриске на ее могиле появился букет от гражданского мужа Дмитрия Шепелева.

Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 9 июля, - в обзоре Teleprogramma.pro.

Семья Шатунова готова исполнить его последнюю волю

Вдова Юрия Шатунова Светлана и двое его детей - сын Дэннис и дочь Эстелла накануне вернулись в Германию. Там будет исполнена последняя воля певца – его прах развеют над озером, где он любит рыбачить.