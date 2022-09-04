Новости шоу-бизнеса: Садальский похвалил Пугачеву, Фриске родит второго ребенка, SHAMAN раскрыл секрет псевдонима

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: соцсети

Накануне в Москве проводили в последний путь Михаила Горбачева. На прощании появилась Алла Пугачева, за что получила похвалу от Стаса Садальского. Тем временем стало известно, что Наталья Фриске планирует родить второго ребенка.

Об этих и других  новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 3 сентября,  – в обзоре Teleprogramma.pro.

Садальский похвалил Пугачеву.

Стас Садальский расхвалил Пугачеву, которая пришла проводить в последний путь Михаила Горбачева. Экс-политика похоронили накануне на Новодевичьем кладбище.

«Я ее понимаю. Горбачев дал ей звание народной артистки СССР. Одно я понял в жизни: выдающиеся люди никогда не бывают неблагодарными. Алла — личность! Вы согласитесь?» — написал актер в своем блоге.

Стас Садальский. Фото: Global Look Press

Фриске родит еще одного ребенка

Наталья Фриске впервые стала мамой в апреле этого года. Дочь Луну она родила с помощью донора. На этом останавливаться не собирается. В планах -  еще один малыш. 

«Он подписал все документы, в которых отказался от всех прав на детей. Я могу делать с яйцеклетками все, что хочу», - рассказала Наталья в шоу «Секрет на миллион».

Наталья Фриске. Фото: НТВ

SHAMAN раскрыл секрет псевдонима

Музыкант SHAMAN раскрыл секрет своего псевдонима. По его словам, он специально остановился на таком варианте, чтобы не путать сценический образ и реальность.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Брутян призналась в любви Прилучному

В конце августа Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли роскошную свадьбу в Подмосковье. Теперь ни у кого не осталось сомнений в правдивости их романа. А накануне Зепюр публично призналась в любви к мужу.

«Я очень благодарна судьбе. Теперь я могу об этом говорить и всем сердцем верю, что можно создать свой роман со страницами, насыщенными эмоциями, безумствами, вперемешку с детским смехом», — написала звезда.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  