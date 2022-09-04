Новости шоу-бизнеса: Садальский похвалил Пугачеву, Фриске родит второго ребенка, SHAMAN раскрыл секрет псевдонима

Накануне в Москве проводили в последний путь Михаила Горбачева. На прощании появилась Алла Пугачева, за что получила похвалу от Стаса Садальского. Тем временем стало известно, что Наталья Фриске планирует родить второго ребенка.
Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 3 сентября, – в обзоре Teleprogramma.pro.
Садальский похвалил Пугачеву.
Стас Садальский расхвалил Пугачеву, которая пришла проводить в последний путь Михаила Горбачева. Экс-политика похоронили накануне на Новодевичьем кладбище.
«Я ее понимаю. Горбачев дал ей звание народной артистки СССР. Одно я понял в жизни: выдающиеся люди никогда не бывают неблагодарными. Алла — личность! Вы согласитесь?» — написал актер в своем блоге.
Стас Садальский. Фото: Global Look Press
Фриске родит еще одного ребенка
Наталья Фриске впервые стала мамой в апреле этого года. Дочь Луну она родила с помощью донора. На этом останавливаться не собирается. В планах - еще один малыш.
«Он подписал все документы, в которых отказался от всех прав на детей. Я могу делать с яйцеклетками все, что хочу», - рассказала Наталья в шоу «Секрет на миллион».
Наталья Фриске. Фото: НТВ
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Музыкант SHAMAN раскрыл секрет своего псевдонима. По его словам, он специально остановился на таком варианте, чтобы не путать сценический образ и реальность.
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Брутян призналась в любви Прилучному
В конце августа Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли роскошную свадьбу в Подмосковье. Теперь ни у кого не осталось сомнений в правдивости их романа. А накануне Зепюр публично призналась в любви к мужу.
«Я очень благодарна судьбе. Теперь я могу об этом говорить и всем сердцем верю, что можно создать свой роман со страницами, насыщенными эмоциями, безумствами, вперемешку с детским смехом», — написала звезда.