Новости шоу-бизнеса: Садальский похвалил Пугачеву, Фриске родит второго ребенка, SHAMAN раскрыл секрет псевдонима

Накануне в Москве проводили в последний путь Михаила Горбачева. На прощании появилась Алла Пугачева, за что получила похвалу от Стаса Садальского. Тем временем стало известно, что Наталья Фриске планирует родить второго ребенка.

Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 3 сентября, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Садальский похвалил Пугачеву.

Стас Садальский расхвалил Пугачеву, которая пришла проводить в последний путь Михаила Горбачева. Экс-политика похоронили накануне на Новодевичьем кладбище.