Новости шоу-бизнеса: Ротару отказалась женить сына на дочке Пугачевой, Нетребко оскорбила россиян, Светлаков покинул Россию

Лепс хочет купить права на песни Шатунова
Григорий Лепс после смерти Юрия Шатунова объявил о желании выкупить права на исполнение песен певца. У музыканта свой продюсерский центр, и он не исключает, что сможет найти молодого исполнителя, который вдохнет в хиты «Ласкового мая» новую жизнь.
Пьяная Нетребко оскорбила россиян
Уроженка Краснодара Анна Нетребко отреклась от страны и старается заслужить лояльность европейской публики. В Италии ее приняли, у певицы много гастролей, а значит поводов для радости. Накануне артистка после выступления пошла гулять под градусом, и во время общения в Сети с подписчиками оскорбила россиян, назвав их долбоящерами – так выразился и ее муж Юсиф Эйвазов.
Светлаков нашелся в Латвии
Массовый исход звезд из страны не ограничился фамилиями Пугачевой, Галкина, Хаматовой, Дапкунайте, Ауг, группой Little Big. Многие селебрити сделали это тихо, просто исчезнув из информационного пространства. Комик Сергей Светлаков много месяцев не появлялся в соцсети, но накануне выяснилось, что он в Латвии. Актер признался, что продал там дом.
Ротару и Пугачева могли породниться
Алла Пугачева и София Ротару могли породниться. Примадонна некогда изъявила желание выдать свою дочь Кристину Орбакайте за сына певицы Руслана Евдокименко. Но Ротару ей отказала. Мол, в этом деле важен не расчет, а чувства.
София Ротару. Фото: Global Look Press
Апина запретила Джанабаевой свою песню
Алена Апина добилась через суд запрета исполнять свою песню «Бухгалтер» Альбине Джанабаевой. Еще два года назад в шоу «Три аккорда» экс-солистка «ВИА Гры» перепела легендарный хит «Комбинации». И Апина наткнулась навыпуск передачи в Сети, это ей жутко не понравилось, и она добилась того, чтобы программу из Сети удалили.