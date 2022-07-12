Новости шоу-бизнеса: Ротару отказалась женить сына на дочке Пугачевой, Нетребко оскорбила россиян, Светлаков покинул Россию

Лепс хочет купить права на песни Шатунова

Григорий Лепс после смерти Юрия Шатунова объявил о желании выкупить права на исполнение песен певца. У музыканта свой продюсерский центр, и он не исключает, что сможет найти молодого исполнителя, который вдохнет в хиты «Ласкового мая» новую жизнь.

Пьяная Нетребко оскорбила россиян

Уроженка Краснодара Анна Нетребко отреклась от страны и старается заслужить лояльность европейской публики. В Италии ее приняли, у певицы много гастролей, а значит поводов для радости. Накануне артистка после выступления пошла гулять под градусом, и во время общения в Сети с подписчиками оскорбила россиян, назвав их долбоящерами – так выразился и ее муж Юсиф Эйвазов.