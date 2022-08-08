Новости шоу-бизнеса: Ротару изменилась до неузнаваемости, брат Галкина тайно приехал в Россию, Лолита показала мужчину

Шахназаров назвал шутки Галкина заплесневелыми
Максим Галкин активно гастролирует по Латвии, дал уже несколько концертов, на одном из последних даже начал шутить по-латышски. Журналист Михаил Шахназаров пристально следит за жизнью и творчеством пародиста, но считает их заплесневелыми.
«Надолго пародиста не хватило. Пришлось переобуваться обратно на русский. А где смеяться, спросите вы. Слушателей заплесневелых миниатюр Галкина с каждым годом становится меньше», - уверен журналист.
Ротару не узнали на новом фото
София Ротару отметила свой 75-летний юбилей. Она прибыла в Маршинцы, назвав их своей малой родиной, и запечатлелась на крыльце домика. Позируя в лимонном платье, она подперла голову рукой и слегка улыбнулась. Новое фото появилось в микроблоге певицы впервые за продолжительное время, и поклонники ее едва узнали – она помолодела и очень изменилась.
София Ротару. Фото: соцсети
Лолита показала, с каким мужчиной проводит время
Певица Лолита недавно подозревалась в романе с модельером Игорем Гуляевым. Но опровергла отношения и показала, с кем на самом деле проводит вечера. Она запечатлелась с давним другом, которого не представила, и объяснила: «Мне нравится этот мужик! Мы знакомы уже много лет».
Брат Галкина вернулся в Россию
Брат Максима Галкина Дмитрий тайно вернулся в Россию. Старший родственник артиста много лет живет в Израиле, но недавно появился на родных просторах. Об этом рассказал журналист Отар Кушанашвили. Журналисту доподлинно известно, каким Дмитрий вернулся в Россию. По словам репортера, с его лица не сходила улыбка, сам он выглядел подтянутым, поджарым и доброжелательным.
Вайкуле знала о последствиях своего поступка с флагом
Певица Лайма Вайкуле вышла на сцену с украинским флагом, выразив поддержку стране. Сейчас многие ее за это осуждают. Продюсер Сергей Лавров уверен, что не знать о последствиях для себя артистка не могла. Но «ей все равно удастся найти свою аудиторию, так как все слушатели разные».
Максим Галкин. Фото: Global Look Press