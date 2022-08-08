Новости шоу-бизнеса: Ротару изменилась до неузнаваемости, брат Галкина тайно приехал в Россию, Лолита показала мужчину

Лолита показала, с каким мужчиной проводит время

Певица Лолита недавно подозревалась в романе с модельером Игорем Гуляевым. Но опровергла отношения и показала, с кем на самом деле проводит вечера. Она запечатлелась с давним другом, которого не представила, и объяснила: «Мне нравится этот мужик! Мы знакомы уже много лет».

Брат Галкина вернулся в Россию

Брат Максима Галкина Дмитрий тайно вернулся в Россию. Старший родственник артиста много лет живет в Израиле, но недавно появился на родных просторах. Об этом рассказал журналист Отар Кушанашвили. Журналисту доподлинно известно, каким Дмитрий вернулся в Россию. По словам репортера, с его лица не сходила улыбка, сам он выглядел подтянутым, поджарым и доброжелательным.

Вайкуле знала о последствиях своего поступка с флагом

Певица Лайма Вайкуле вышла на сцену с украинским флагом, выразив поддержку стране. Сейчас многие ее за это осуждают. Продюсер Сергей Лавров уверен, что не знать о последствиях для себя артистка не могла. Но «ей все равно удастся найти свою аудиторию, так как все слушатели разные».