Новости шоу-бизнеса: родные Шатунова боятся выходить из дома, Добронравов отказался играть в продолжении «Сватов», Пенкин высмеял Соседова

Почему родные покойного Шатунова боятся выходить из дома, как здоровье у Моисеева, какое заявление Кошмал сделала о новом сезоне «Сватов» - эти и другие новости стали главными на сайте Teleprogramma.pro.

Пенкин высмеял Соседова

Певец Сергей Пенкин посмеялся над драмой музыкального критика Сергея Соседова, который никак не может обрести счастье в личной жизни. «Для того, чтобы встретить человека надо выглядеть достойно», - заявил Пенкин. При этом, если Соседов откровенно признался в нетрадиционности своих взглядов на отношения, то Пенкин их отрицает.

Стало известно о здоровье Моисеева

Борис Моисеев несколько лет назад перенес инсульт. Он уже не выступает на сцене и не выходит в свет, предпочитая затворничество публике. Слухи о состоянии его здоровья постоянно пугают поклонников, и его директор Сергей Горох, наконец, лично прокомментировал их.

Моисеев пребывает в хорошем настроении, принимает все необходимые лекарства, никаких особых проблем нет. В конце июля собирается ехать в Юрмалу, и сейчас занят оформлением необходимых документов. В Латвии у него дом, он не был там уже два года.

Добронравов отказался сниматься в новом сезоне «Сватов»

Федор Добронравов отказывается играть в новом, восьмом сезоне сериала «Сваты». Съемки начнутся осенью, и роль Ивана Будько может исполнить другой актер. Как оказалось, Добронравов устал от роли сельского свата. И ему не очень нравится, что поклонники ассоциируют его только с этим героем.

Родные Шатунова боятся выходить из дома

Родственники покойного Юры Шатунова в Башкортостане устали от внимания общественности и прессы и боятся выходить из дома. Докучливые журналисты не перестают ехать к ним в надежде разжиться эксклюзивом. Но родные уже не открывают двери.

Кошмал сделала заявление о восьмом сезоне «Сватов»

Украинская актриса Анна Кошмал, снимавшаяся в сериале «Сваты», сделала заявление. Исполнительница роли внучки Будько считает, что восьмого сезона комедии быть не должно. А все новости о продолжении сиквела считает придумками.