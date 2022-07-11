Новости шоу-бизнеса: Разин рассказал о неприличной связи Шатунова и менеджера, «Би-2» освистали на концерте, Меган стала раздражать Гарри

Андрей Разин сделал ряд скандальных заявлений о прошлом Юры Шатунова, а также объяснил, почему его кремировали. Об это м и не только - дайджест новостей за 10 июня.

Почему Шатунова кремировали

Андрей Разин обвинил директора Юрия Шатунова в том, что певец скончался. Он считает, что Аркадий Кудряшов, кремировав артиста, так замел следы препаратов и алкоголя, которые могли быть обнаружены в организме покойного.

«Би-2» освистали на концерте

Группу «Би-2» освистали и пытались изгнать с футбольного стадиона в Санкт-Петербурге, где состоялся матч «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок России. В адрес артистов на протяжении всего их выступления звучали выкрики с трибун: «Домой, твари!», «Уроды!», «Пошли вон!». Оказалось, так хозяева стадиона отреагировали на красно-белый шарф Левы Би-2 – группа болеет за «Спартак», что зенитовцы приняли за оскорбление.

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Меган стала раздражать Гарри

Внук Елизаветы II Гарри с 2020 года живет в США. Туда принц уехал с молодой женой Меган Маркл, сложив с себя титулы и полномочия. Но, судя по всему, сейчас он тоскует по своей британской беззаботной жизни. А Маркл и вовсе стала раздражать принца. Королевский биограф Дункан Ларкомб сообщил, что «Гарри внезапно снова играет в поло и встречается со своими новыми друзьями - все, что ему нравилось делать в Великобритании».

Разин поведал о неприличной связи Шатунова с менеджером «Ласкового мая»

Андрей Разин рассказал «Экспресс газете» о шокирующих фактах в жизни ныне покойного Юрия Шатунова. По словам его бывшего продюсера, в подростковом возрасте музыканта якобы совращал его менеджер Аркадий Кудряшов. Композитор, автор хита «Белые розы» Сергей Кузнецов тоже якобы «портил» мальчиков-сирот.

Кушанашвили рассказал, что Глюкоза хотела табуреткой ударить дочь

Старшая дочь певицы Глюкозы, 15-летняя Лидия Чистякова призналась матери, что чувствует себя бесполым человеком – ни мальчик, ни девочка. Звездный обозреватель Отар Кушанашвили уверен – после этого признания мать хотела отреагировать жестко.