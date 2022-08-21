Новости шоу-бизнеса: раскрыта шокирующая правда о Пугачевой, Абрикосов «напал» на Долину, Собчак высмеяла Тимати

Накануне близкий друг Аллы Пугачевой Илья Резник раскрыл шокирующею о ней правду. Тем временем Ксения Собчак высмеяла купившего кофейню Тимати. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 20 августа, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Шокирующая правда о Пугачевой

Илья Резник вспомнил, как Алла Пугачева и один из ее бывших мужей Александр Стефанович нагло обманули главу «Мосфильма» Николая Сизова. Звездные супруги придумали историю о больном раком молодом композиторе, который написал для Примадонны три песни и очень хотел услышать их в ее исполнении. Так, Пугачева пробилась на телевидение.