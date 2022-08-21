Новости шоу-бизнеса: раскрыта шокирующая правда о Пугачевой, Абрикосов «напал» на Долину, Собчак высмеяла Тимати

Накануне близкий друг Аллы Пугачевой Илья Резник раскрыл шокирующею о ней правду. Тем временем Ксения Собчак высмеяла купившего кофейню Тимати. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 20 августа, – в обзоре Teleprogramma.pro.
Шокирующая правда о Пугачевой
Илья Резник вспомнил, как Алла Пугачева и один из ее бывших мужей Александр Стефанович нагло обманули главу «Мосфильма» Николая Сизова. Звездные супруги придумали историю о больном раком молодом композиторе, который написал для Примадонны три песни и очень хотел услышать их в ее исполнении. Так, Пугачева пробилась на телевидение.
Абрикосов «напал» на Долину
Накануне Лариса Долина вышла в свет в мини-шортах и с большим крестом на шее. Блогер Май Абрикосов, который прославился благодаря «Дому-2», посчитал, что таким поступком певица обесценила главный религиозный символ Христианства.
«Никогда верующий человек не наденет крест до пупа и не пойдет гулять. Только безбожница. В древность забили бы тебя камнями, да повезло родиться в бездуховный век», — написал Май.
Лариса Долина. Фото: соцсети
Собчак раскритиковала Тимати
Недавно Тимати стал одним из владельцев сети кофеен «Старбакс», которые уже переименованы в Stars Сoffee. Накануне Ксения Собчак не упустила возможности вставить свои пять копеек в одно из гуляющих по Сети видео.
«Петербуржцы заметили Тимати на побережье Финского залива. Он был в кокошнике и набирал воду в канистру с надписью «матча-латте», - посмеялась Собчак.
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Многодетный Тарасов попросился к Слуцкому в команду
Похоже, с доходами у бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова все плохо. Накануне экс-полузащитник сборной России по футболу заявил, что хотел бы поиграть за «Рубин», которым сейчас рулит Леонид Слуцкий.
Дмитрий Тарасов. Фото: Global Look Press