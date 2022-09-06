Новости шоу-бизнеса: Пугачеву назвали «бабулькой без комплексов», Садальский прошелся по Гузеевой, сын Шатунова растет его копией

Садальский раскритиковал Гузееву как ведущую «Голоса»
На Первом канале состоялась премьера нового сезона шоу «Голос. 60+» с Ларисой Гузеевой в роли ведущей. Она внезапно заменила Дмитрия Нагиева, который все 10 лет был лицом проекта. Стасу Садальскому такие перемены пришлись не по душе, и он раскритиковал актрису.
Сын Шатунова растет копией отца
Старший ребенок покойного Юрия Шатунова Дэннис отметил 16-летие. При жизни певец не показывал сына публике, а сейчас за него это сделал концертный директор Аркадий Кудряшов. Он разместил фото у себя в микроблоге, и люди, Увидев этот памятный кадр, признались, что прослезились от того, как сын Юрия Шатунова похож на отца.
Сын Юрия Шатунова Дэннис. Фото: соцсети
Пугачеву назвали видавшей виды бабулькой
Алла Пугачева обратила все внимание на себя, когда запостила кадры из фильма «Раба любви» и задалась вопросом, «куда исчез прекрасный человек Михалков». Обозреватель сайта «Абзац» Михаил Дряшин назвал ее поступок глупым и пошлым, а саму Примадонну - видавшей виды бабулькой без комплексов.
Кошмал заявила, что «Сваты» будут снимать в Киеве
Актриса Анна Кошмал, прославившаяся благодаря сериалу «Сваты», заявила, что продолжение ситкома будут снимать в Киеве. Но без российских актеров. Это значит, что самих сватов Будько и Ковалевых в фильме уже не будет.
Рожков обратился к Пугачевой
Андрей Рожков из «Уральских пельменей» обратился к Алле Пугачевой с просьбой. Он попросил у нее штиблеты.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press