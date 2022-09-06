Новости шоу-бизнеса: Пугачеву назвали «бабулькой без комплексов», Садальский прошелся по Гузеевой, сын Шатунова растет его копией

Какие события в шоу-бизнесе стали наиболее громкими 5 сентября на сайте - в нашем материале.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Садальский раскритиковал Гузееву как ведущую «Голоса»

На Первом канале состоялась премьера нового сезона шоу «Голос. 60+» с Ларисой Гузеевой в роли ведущей. Она внезапно заменила Дмитрия Нагиева, который все 10 лет был лицом проекта. Стасу Садальскому такие перемены пришлись не по душе, и он раскритиковал актрису.

Сын Шатунова растет копией отца

Старший ребенок покойного Юрия Шатунова Дэннис отметил 16-летие. При жизни певец не показывал сына публике, а сейчас за него это сделал концертный директор Аркадий Кудряшов. Он разместил фото у себя в микроблоге, и люди, Увидев этот памятный кадр, признались, что прослезились от того, как сын Юрия Шатунова похож на отца.

Сын Юрия Шатунова Дэннис. Фото: соцсети

Пугачеву назвали видавшей виды бабулькой

Алла Пугачева обратила все внимание на себя, когда запостила кадры из фильма «Раба любви» и задалась вопросом, «куда исчез прекрасный человек Михалков». Обозреватель сайта «Абзац» Михаил Дряшин назвал ее поступок глупым и пошлым, а саму Примадонну - видавшей виды бабулькой без комплексов.

Кошмал заявила, что «Сваты» будут снимать в Киеве

Актриса Анна Кошмал, прославившаяся благодаря сериалу «Сваты», заявила, что продолжение ситкома будут снимать в Киеве. Но без российских актеров. Это значит, что самих сватов Будько и Ковалевых в фильме уже не будет.

Рожков обратился к Пугачевой

Андрей Рожков из «Уральских пельменей» обратился к Алле Пугачевой с просьбой. Он попросил у нее штиблеты.

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

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