Новости шоу-бизнеса: Пугачеву назвали «бабулькой без комплексов», Садальский прошелся по Гузеевой, сын Шатунова растет его копией

Садальский раскритиковал Гузееву как ведущую «Голоса»

На Первом канале состоялась премьера нового сезона шоу «Голос. 60+» с Ларисой Гузеевой в роли ведущей. Она внезапно заменила Дмитрия Нагиева, который все 10 лет был лицом проекта. Стасу Садальскому такие перемены пришлись не по душе, и он раскритиковал актрису.

Сын Шатунова растет копией отца

Старший ребенок покойного Юрия Шатунова Дэннис отметил 16-летие. При жизни певец не показывал сына публике, а сейчас за него это сделал концертный директор Аркадий Кудряшов. Он разместил фото у себя в микроблоге, и люди, Увидев этот памятный кадр, признались, что прослезились от того, как сын Юрия Шатунова похож на отца.