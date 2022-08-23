Новости шоу-бизнеса: Пугачева впервые вышла в свет в Латвии, Наргиз поглумилась над гибелью дочки Дугина, а Фадеев ей ответил

Как Лолита и Агутин смеялись над «Ласковым маем»
Музыканты Лолита Милявская и Леонид Агутин в фильме «Ласковый май и Юра Шатунов. Лекарство для страны» на ТВЦ нелестно отзывались о творчестве музыкальной команды. Им не нравилась фонограмма, которую они называли фальшивой, мол, «профессиональные люди таких песен не делают».
Наргиз посмеялась над гибелью дочки Дугиной
В минувшие выходные трагедия потрясла всю страну, когда автомобиль с 30-летней Дарьей Дугиной взорвался в Москве, когда девушка села за руль и начала движение. Все произошло на глазах ее отца, философа, политолога Александра Дугина. Это нашла забавным певица Наргиз. Она посмеялась над трагедией.
Наргиз. Фото: Global Look Press
Фадеев ответил Наргиз
Экс-продюсер Наргиз, композитор Макс Фадеев ответил своей бывшей подопечной на ее глумления над трагедией, случившейся в семье Дугина. Ему очень жаль, что с Закировой сегодня творится это, «бесчеловечное и непотребное».
Нетребко показала подросшего сына
Звезда оперы Анна Нетребко, отвернувшаяся от России, отдыхает в Турции. Ее сопровождают муж Юсиф Эйвазов и сын от первого брака Тьяго. Певица показала свои танцы с наследником, и оказалось, что он ростом уже догнал маму. Мальчику 13 лет.
Пугачева впервые вышла в свет в Латвии
Алла Пугачева с начала лета живет в Латвии. Накануне она впервые вышла в свет в Риге. Звезда появилась на кинопремьере, нарядившись в блинное платье, больше похожее на плащ с капюшоном, и обула высокие каблуки.
Алла Пугачева. Фото: соцсети