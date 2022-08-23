Новости шоу-бизнеса: Пугачева впервые вышла в свет в Латвии, Наргиз поглумилась над гибелью дочки Дугина, а Фадеев ей ответил

Фадеев ответил Наргиз

Экс-продюсер Наргиз, композитор Макс Фадеев ответил своей бывшей подопечной на ее глумления над трагедией, случившейся в семье Дугина. Ему очень жаль, что с Закировой сегодня творится это, «бесчеловечное и непотребное».

Нетребко показала подросшего сына

Звезда оперы Анна Нетребко, отвернувшаяся от России, отдыхает в Турции. Ее сопровождают муж Юсиф Эйвазов и сын от первого брака Тьяго. Певица показала свои танцы с наследником, и оказалось, что он ростом уже догнал маму. Мальчику 13 лет.

Пугачева впервые вышла в свет в Латвии

Алла Пугачева с начала лета живет в Латвии. Накануне она впервые вышла в свет в Риге. Звезда появилась на кинопремьере, нарядившись в блинное платье, больше похожее на плащ с капюшоном, и обула высокие каблуки.