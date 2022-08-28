Новости шоу-бизнеса: Пугачева вернулась в Россию, Галкин открестился от суррогатной мамы, Прилучный назвал развод с Муцениеце адом

Накануне случилось то, чего многие ждали несколько месяцев – Алла Пугачева вернулась в Россию. Тем временем, Максим Галкин высказался о суррогатной матери своих двойняшек. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 27 августа, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Пугачева приехала домой

Алла Пугачева вернулась в Россию. Накануне она появилась на публике, открыв дверь своего автомобиля ногой. По слухам, приехала Примадонна еще раньше, только в свет вышла накануне. Она отправилась пополнять гардероб к своему любимому дизайнеру Игорю Гуляеву.