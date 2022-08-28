Новости шоу-бизнеса: Пугачева вернулась в Россию, Галкин открестился от суррогатной мамы, Прилучный назвал развод с Муцениеце адом

Накануне случилось то, чего многие ждали несколько месяцев – Алла Пугачева вернулась в Россию. Тем временем, Максим Галкин высказался о суррогатной матери своих двойняшек. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 27 августа, – в обзоре Teleprogramma.pro.
Пугачева приехала домой
Алла Пугачева вернулась в Россию. Накануне она появилась на публике, открыв дверь своего автомобиля ногой. По слухам, приехала Примадонна еще раньше, только в свет вышла накануне. Она отправилась пополнять гардероб к своему любимому дизайнеру Игорю Гуляеву.
Галкин высказался о суррогатной матери
Тем временем Максима Галкина волнует совсем другое. Накануне СМИ вновь подняли тему о суррогатной матери его двойняшек Лизы и Гарри. Материнство приписывают девушке из Казани Елене Ширининой. Устав от таких публикаций, шоумен заявил, что она не имеет никакого отношения к звездным детям и попросил оставить в покое женщину.
Елена Ширинина. Фото: соцсети
Прилучный назвал развод с Муцениеце адом
После женитьбы на Зепюр Брутян Павел Прилучный решился на откровения. В интервью Надежде Стрелец он рассказал, что развод с Агатой Муцениеце был настоящим адом. За тот период он поседел и даже пережил сердечный приступ. При этом, актер заметил, что не будет говорить ничего плохого в адрес матери своих детей.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото: соцсети
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Миронов сбежал от вопросов о Хаматовой
Накануне в Москве прошло открытие Международного Московского кинофестиваля. Когда на красной дорожке появился актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов, то журналисты решили спросить его мнение о поведении коллеги Чулпан Хаматовой.
«Нет, нет, нет, ребята», - сказал Миронов и поспешил удалиться.
Стрелец раскритиковала кинофестиваль
Тем временем блогер Надежда Стрелец раскритиковала Международный Московский кинофестиваль за слабую организацию и сломанную систему кондиционирования. По ее словам, гостям пришлось обмахиваться пригласительными в красных конвертах, стараясь не задохнуться.
Надежда Стрелец. Фото: соцсети