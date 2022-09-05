Новости шоу-бизнеса: Пугачева совершила странный обряд у гроба Горбачева, Хаматова извинилась перед россиянкой, Нагиев скрывает жену

Хаматова извинилась перед россиянкой
Чулпан Хаматова хамовато обошлась с российской журналисткой в Риге. Актриса запретила ей даже приближаться, а не то что задавать вопросы по интервью. Но спустя несколько дней принесла извинения.
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Пугачева составила завещание
Вернувшаяся в Москву Алла Пугачева, по слухам, приехала продавать замок в Грязи, принадлежащий ее мужу Максиму Галкину. А вот относительно своего имущества Примадонна распорядилась уже давно – оказалось, что ее завещание составлено. Подробности документа хранятся в тайне, но кое-что известно. К примеру, загородный дом в Истре и 4-комнатная квартира в центре Москвы достанутся старшему внуку Никите Преснякову. Кристина Орбакайте получит 5-комнатную квартиру в сердце столицы.
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press
Нагиев скрывает свою жену
Дмитрий Нагиев заставляет своих женщин скрываться в его тени и не высовываться. Такой версии придерживается психолог Вероника Степанова. Она считает, что бывшая жена Алиса Шер, и нынешние его избранницы приняли его правила игры, и им запрещено открываться миру.
Пугачева после похорон Горбачева призналась, что рыдала
«Давно я так не рыдала», - написала Алла Пугачева, когда Михаила Горбачева похоронили. Артиста побывала у него на прощании и поразила своим внешним видом. Жена Максима Галкина поразмышляла о том, что «Горбачев отвергал насилие, как способ политики и удержания собственной власти».
Пугачева совершила странный обряд у гроба Горбачева
Побывав на церемонии прощания с Михаилом Горбачевым, Алла Борисовна совершил странный обряд у его гроба. Приблизившись к телу политика, певица вытянула указательный палец и направила его в лицо покойника. Для чего она так сделала, непонятно.