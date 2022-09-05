Новости шоу-бизнеса: Пугачева совершила странный обряд у гроба Горбачева, Хаматова извинилась перед россиянкой, Нагиев скрывает жену

Хаматова извинилась перед россиянкой

Чулпан Хаматова хамовато обошлась с российской журналисткой в Риге. Актриса запретила ей даже приближаться, а не то что задавать вопросы по интервью. Но спустя несколько дней принесла извинения.

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Пугачева составила завещание

Вернувшаяся в Москву Алла Пугачева, по слухам, приехала продавать замок в Грязи, принадлежащий ее мужу Максиму Галкину. А вот относительно своего имущества Примадонна распорядилась уже давно – оказалось, что ее завещание составлено. Подробности документа хранятся в тайне, но кое-что известно. К примеру, загородный дом в Истре и 4-комнатная квартира в центре Москвы достанутся старшему внуку Никите Преснякову. Кристина Орбакайте получит 5-комнатную квартиру в сердце столицы.