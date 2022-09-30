Новости шоу-бизнеса: Пугачева сбежала, Моисеев оставил после себя три квартиры, а Карл III «опустил» Гарри и Меган

Алла Пугачева вновь покинула Россию

Примадонна отечественной эстрады в четверг покинула Россию вместе со своими детьми Гарри и Лизой. Многие считают, что на этот раз звездная семья отправилась за границу на ПМЖ, потому как муж певицы в России объявлен иностранным агентом и возвращаться на родину не хочет.

Поклонники гадают, что семья Пугачевой будет делать со своим замком в деревне Грязь. Содержать такое большое жилье затратно, а продать, по мнению риелторов, не получится — рынок жилья сейчас переживает не лучшие времена, да и объект слишком уж «особенный».

Агент по недвижимости, впрочем, не исключает, что на замок Пугачевой может положить глаз кто-нибудь из ее богатых фанатов.

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