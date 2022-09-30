Новости шоу-бизнеса: Пугачева сбежала, Моисеев оставил после себя три квартиры, а Карл III «опустил» Гарри и Меган

Алла Пугачева вновь покинула Россию
Примадонна отечественной эстрады в четверг покинула Россию вместе со своими детьми Гарри и Лизой. Многие считают, что на этот раз звездная семья отправилась за границу на ПМЖ, потому как муж певицы в России объявлен иностранным агентом и возвращаться на родину не хочет.
Поклонники гадают, что семья Пугачевой будет делать со своим замком в деревне Грязь. Содержать такое большое жилье затратно, а продать, по мнению риелторов, не получится — рынок жилья сейчас переживает не лучшие времена, да и объект слишком уж «особенный».
Агент по недвижимости, впрочем, не исключает, что на замок Пугачевой может положить глаз кто-нибудь из ее богатых фанатов.
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У Бориса Моисеева осталось три квартиры
У певца Бориса Моисеева, скончавшегося 27 сентября, не было детей. Но наследство после себя он оставил приличное — целых три квартиры. Первая — это квартира-студия площадью 120 кв.м, расположенная на Садовом кольце.
Вторая квартира Моисеева, стоимостью 10 миллионов рублей, находилась в элитном районе Юрмалы в Латвии. Ее площадь — 140 кв. м, певец называл ее своей загородной дачей.
У Моисеева также была квартира-студия в Дубае, на 102-м этаже небоскреба. Ее площадь — 115 кв. м, а стоимость оценивается в 300 000 долларов.
Карл III понизил рейтинг значимости принца Гарри и его жены Меган
Британский принц Гарри не наладил свои отношения с отцом даже после того, как тот стал королем. Стало известно, что король Карл III понизил Гарри и Меган Маркл в статусе.
На официальном сайте Букингемского дворца имеется страница «Члены королевской семьи». Все родственники монарха перечислены там в порядке значимости. Бывшая голливудская актриса и ее муж-принц в данный момент занимают предпоследнее место в списке.