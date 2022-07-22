Новости шоу-бизнеса: Пугачева расхвалила Галкина, сколько денег оставил Шатунов, проблемы у Михалкова

Накануне Максим Галкин показал своим фолловерам, как он с женой отправился в гости к Лайме Вайкуле. Заодно и порцию похвалы получил от Примадонны.

Тем временем, стало известно, сколько денег оставил Юрий Шатунов своим детям. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 21 июля, - в обзоре Teleprogramma.pro.

Порция похвалы от Пугачевой

Накануне Алла Пугачева и Максим Галкин решили проведать свою подругу Лайму Вайкуле, которая живет по соседству со звездной семьей. Пока ехали в автомобиле, шоумен получил порцию похвалы от жены.

«Что-то я давно ничего не рекламировал. Кстати, напоминаю, что у меня концерты в Эстонии!» — сказал Максим.