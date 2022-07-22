Новости шоу-бизнеса: Пугачева расхвалила Галкина, сколько денег оставил Шатунов, проблемы у Михалкова

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.
Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети

Накануне Максим Галкин показал своим фолловерам, как он с женой отправился в гости к Лайме Вайкуле. Заодно и порцию похвалы получил от Примадонны.

Тем временем, стало известно, сколько денег оставил Юрий Шатунов своим детям. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 21 июля, - в обзоре Teleprogramma.pro.

Порция похвалы от Пугачевой

Накануне Алла Пугачева и Максим Галкин решили проведать свою подругу Лайму Вайкуле, которая живет по соседству со звездной семьей. Пока ехали в автомобиле, шоумен получил порцию похвалы от жены.

«Что-то я давно ничего не рекламировал. Кстати, напоминаю, что у меня концерты в Эстонии!» — сказал Максим. 

«Обеспечивает семью! Молодец», — отметила Примадонна. 

Сколько денег оставил Шатунов

В последнее время за один концерт Юрий Шатунов получал по 2-3 млн рублей. По подсчетам экспертов, его состояние оценивается в 335 млн рублей, хотя точные цифры известны только семье музыканта.

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Проблемы со здоровьем у Никиты Михалкова

Композитор и давний друг Никиты Михалкова Эдуард Артемьев отметил, что в последнее время у режиссера проблемы со здоровьем, ввиду чего он отказывается встречаться с друзьями.

Никита Михалков. Фото: Global Look Press

«Сейчас Михалков находится в своем имении в Щепачихе, где занимается своим здоровьем», — заявил Артемьев в интервью для YouTube-шоу «RTVI Развлечения».

Брошенная Карпович представила жгучего брюнета

Пока Мирослава Карпович переживает расставание с Павлом Прилучным, который уже женился на актрисе Зепюр Брутян и не спешит строить новые отношения. «Папина дочка» решила все свое время посвятить семье. Накануне она показала фанатам своего брата – жгучего брюнета по имени Андрей.

Брат Мирославы Карпович - Андрей. Фото: соцсети

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху

Щербакова – об участии в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова призналась, что пока не может себя представить в числе участников популярного шоу «Ледниковый период».

Анна Щербакова. Фото: Global Look Press

«Боюсь смотреть, когда делают поддержки даже в профессиональных парных катаниях. Всегда нервничаю, иногда отворачиваюсь. С профессионалами и то буду переживать, а уж пробовать с тем, кто на коньках стоит неуверенно... Мне кажется, это нужно быть абсолютно бесстрашным человеком», - заявила  Щербакова в YuoTube-проекте «Фигурка».

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