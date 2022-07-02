Новости шоу-бизнеса: Пугачева покинула Израиль с детьми, Закирова «гниет и разлагается» на Западе, Милохин возмущен сравнением с Шатуновым

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Алла Пугачева с семьей. Фото: соцсети

Алла Пугачева с семьей. Фото: соцсети

Как Разин может лишить недвижимости семью Шатунова, куда Пугачева уехала из Израиля, что сказала Закирова о жизни на Западе – об этом и не только читайте далее.

Милохин возмущен сравнением с Шатуновым

Даню Милохина сравнили с Юрой Шатуновым. Но юного блогера это не привело в восторг, о чем тиктокер с возмущением написал в своих соцсетях, не скупясь на маты.

«Я жил, жив и буду жить! И мои фанатовки, и фанаты часто сравнивают меня с Фредди Меркьюри. Это, может, и чересчур. Но я уверен, что мое мастерство посоперничает с Элтоном нашим Джоном», - заявил Милохин.

Даня Милохин. Фото: Global Look Press

Пугачева уехала из Израиля

Алла Пугачева четыре месяца жила в Израиле, куда уехала с мужем Максимом Галкиным и двумя детьми. Теперь пришло время сменить локацию, и она отправилась в Юрмалу. Именно там ее заметили на побережье Рижского залива, беззаботно прогуливающейся с детьми и няней. Правда, главы семьи рядом не оказалось.

Воробей встретилась с Галкиным

Юмористка Елена Воробей рассказала, что уехала в Израиль и встретилась там с Максимом Галкиным. Ей не терпелось узнать, как он устроился на чужбине. Артистка утверждает, что муж Пугачевой жизнью в Израиле сегодня вполне доволен.

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Закирова поведала о жизни на Западе

Наргиз Закирова на полвека лишилась возможности бывать в России. По разным данным, сейчас певица уехала в США через Узбекистан, где находилась после депортации из нашей страны. В своем «Телеграм» артистка поделилась, как живет «на загнивающем Западе»: «Гнием и разлагаемся».

Разин может отобрать у семьи Шатунова жилье в Германии

Юра Шатунов много лет перед смертью жил в Германии. В Баварии у него дом в элитном поселке. И Андрей Разин вполне может отобрать у семьи певца эту недвижимость. Если он в американском суде докажет, что Шатунов нарушил авторские права, то ее заберут в качестве компенсации.

Андрей Разин. Фото: Global Look Press

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