Новости шоу-бизнеса: Пугачева покинула Израиль с детьми, Закирова «гниет и разлагается» на Западе, Милохин возмущен сравнением с Шатуновым

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Милохин возмущен сравнением с Шатуновым

Даню Милохина сравнили с Юрой Шатуновым. Но юного блогера это не привело в восторг, о чем тиктокер с возмущением написал в своих соцсетях, не скупясь на маты.