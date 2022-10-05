Новости шоу-бизнеса: Пугачева назвала недругов «рабами», Меладзе зарабатывал на интимных встречах Брежневой с миллионерами, Юлия Ефременкова показала сыновей-близнецов

Главные события прошедшего дня, 4 октября, ставшие наиболее читаемыми на сайте.
Алла Пугачева назвала россиян холопами

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Пугачева после бегства из России оскорбила россиян

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева во вторник разразилась возмущенным постом в одной из соцсетей. Судя по всему, звезда не выдержала критики в свой адрес после отъезда из России и решила высказать все, что думает о бывших поклонниках.

«Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — заявила она.

Пугачева улетела из страны на частном джете вместе с детьми Гарри и Лизой. Свой замок в деревне Грязь семья выставила на продажу.

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Вера Брежнева. Фото: Global Look Press

Продюсер Меладзе хорошо зарабатывал на продаже своих певиц похотливым миллионерам

Во времена существования группы «ВИА Гра» ее участницы не только пели, но и за большие деньги встречались с богатыми мужчинами. Об этом рассказал продюсер Сергей Лавров.

«У меня были знакомые, которые мне говорили: «Было дело, мне повезло». Но при этом сами солистки зарабатывали копейки, все миллионы забирал продюсер», — приводит слова Лаврова КП.

Лавров утверждает, что это было обычным делом в те времена, когда в «ВИА Гра» пели самые знаменитые участницы: Вера Брежнева, Надя Грановская и Анна Седокова.

В коллектив набирали украинок из бедных семей, которые были послушными и не требовали слишком многого. Вера Брежнева тогда еще не была женой продюсера Константина Меладзе, она вышла за него замуж после ухода из коллектива.

Экс-ведущая «Дома-2» показала подписчикам кроватки с близняшками. Фото: соцсети

Юлия Ефременкова из «Дома-2» показала подписчикам новорожденных близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова сообщила о том, что врачи наконец-то разрешили ей находиться рядом с сыновьями, родившимися 22 сентября.

Близняшки уже окрепли и лежат не в кювезах, а в кроватках.

«С сегодняшнего дня вся семья в сборе», — подписала Ефременкова фото малышей (на которых они особо не видны).

Дети Юлии появились на свет с помощью кесарева сечения. Дата их выписки из роддома пока не называется.

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