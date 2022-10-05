Новости шоу-бизнеса: Пугачева назвала недругов «рабами», Меладзе зарабатывал на интимных встречах Брежневой с миллионерами, Юлия Ефременкова показала сыновей-близнецов

Пугачева после бегства из России оскорбила россиян

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева во вторник разразилась возмущенным постом в одной из соцсетей. Судя по всему, звезда не выдержала критики в свой адрес после отъезда из России и решила высказать все, что думает о бывших поклонниках.

«Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — заявила она.

Пугачева улетела из страны на частном джете вместе с детьми Гарри и Лизой. Свой замок в деревне Грязь семья выставила на продажу.

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