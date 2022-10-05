Новости шоу-бизнеса: Пугачева назвала недругов «рабами», Меладзе зарабатывал на интимных встречах Брежневой с миллионерами, Юлия Ефременкова показала сыновей-близнецов

Пугачева после бегства из России оскорбила россиян
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева во вторник разразилась возмущенным постом в одной из соцсетей. Судя по всему, звезда не выдержала критики в свой адрес после отъезда из России и решила высказать все, что думает о бывших поклонниках.
«Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — заявила она.
Пугачева улетела из страны на частном джете вместе с детьми Гарри и Лизой. Свой замок в деревне Грязь семья выставила на продажу.
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Вера Брежнева. Фото: Global Look Press
Продюсер Меладзе хорошо зарабатывал на продаже своих певиц похотливым миллионерам
Во времена существования группы «ВИА Гра» ее участницы не только пели, но и за большие деньги встречались с богатыми мужчинами. Об этом рассказал продюсер Сергей Лавров.
«У меня были знакомые, которые мне говорили: «Было дело, мне повезло». Но при этом сами солистки зарабатывали копейки, все миллионы забирал продюсер», — приводит слова Лаврова КП.
Лавров утверждает, что это было обычным делом в те времена, когда в «ВИА Гра» пели самые знаменитые участницы: Вера Брежнева, Надя Грановская и Анна Седокова.
В коллектив набирали украинок из бедных семей, которые были послушными и не требовали слишком многого. Вера Брежнева тогда еще не была женой продюсера Константина Меладзе, она вышла за него замуж после ухода из коллектива.
Экс-ведущая «Дома-2» показала подписчикам кроватки с близняшками. Фото: соцсети
Юлия Ефременкова из «Дома-2» показала подписчикам новорожденных близнецов
Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова сообщила о том, что врачи наконец-то разрешили ей находиться рядом с сыновьями, родившимися 22 сентября.
Близняшки уже окрепли и лежат не в кювезах, а в кроватках.
«С сегодняшнего дня вся семья в сборе», — подписала Ефременкова фото малышей (на которых они особо не видны).
Дети Юлии появились на свет с помощью кесарева сечения. Дата их выписки из роддома пока не называется.