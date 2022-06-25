Новости шоу-бизнеса: Пугачева купила место на кладбище в Израиле, Успенская может загреметь в тюрьму, Тимати крутит любовь по контракту

Сколько Тимати заплатили за новую любовь с Валей Ивановой, за что Любовь Успенская может загреметь в тюрьму, почему Михаил Ефремов больше не сядет за руль - эти и другие главные новости прошедшего дня.
Кушанашвили раскрыл секрет огромных гонораров Собчак
Журналист Отар Кушанашвили в своей YouTube-программе «Каково» порассуждал, почему Ксении Собчак все сходит с рук. «Как с гуся вода», - резюмировал он. Именно это свойство блондинки в шоколаде и позволяет ей иметь огромные гонорары, убежден шоумен.
Успенской грозит пять лет тюрьмы
Звезда шансона Любовь Успенская может отправиться за решетку на пять лет. Поскольку своим неадекватным поведением у себя в поселке она травмировала психику троих детей. Это показала психологическая экспертиза после того, как они стали свидетелями избиения артисткой собаки. У детей, видевших эту жестокость Успенской, появились нарушение памяти и внимания, ночные кошмары, учащенное сердцебиение и судорожные действия. Все это симптомы посттравматического расстройства.
Любовь Успенская. Фото: Global Look Press
Пугачева купила место на кладбище
Алла Борисовна, проживающая в Израиле уже четыре месяца, приобрела себе место на кладбище в Кесарии. Оно рассчитано на двоих и расположено на погосте, где скупают землю для последнего пристанища богачи. По преданию, отсюда более короткий путь в рай.
Ефремов больше не сядет за руль
Актер Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП в июне 2020 года. Артист пьяный протаранил встречное авто, в котором погиб водитель. Сейчас он сидит в колонии и хочет выйти досрочно. Адвокат Александр Добровинский в той истории защищал интересы пострадавших. И сейчас он уверен, что Ефремов больше не сядет за руль.
«Сам факт, что он забрал жизнь у человека в том состоянии, в котором он был, должно повлиять на него. Увидим, когда он выйдет», - говорит адвокат.
Лобода показала младшую сестру
Светлана Лобода, побывав в родном Ирпене, встретилась с младшей сестрой. И показала ее в своем микроблоге. Ее зовут Ксения, она младше Светланы на 10 лет, - то есть ей сейчас 28,- занимается моделингом, она давно замужем и очень часто видится с Лободой-старшей. Сестры внешне очень похожи.
Лобода и ее сестра. Фото: соцсети
У Тимати роман за деньги
Рэпер Тимати «официально» представил свою новую пассию. Он опубликовал фото Валентины Ивановой у себя в микроблоге, чем подтвердил связь с девушкой. Но его быстро рассекретили: оказывается, у музыканта с девушкой ничего личного, только деньги. Он заключил контракт на 45 млн рублей, в ходе которого должен раскрутить красотку своего микроблога, медийность и узнаваемость. А оплачивает сие (сомнительное) удовольствие ее настоящий состоятельный бойфренд.
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