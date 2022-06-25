Новости шоу-бизнеса: Пугачева купила место на кладбище в Израиле, Успенская может загреметь в тюрьму, Тимати крутит любовь по контракту

Сколько Тимати заплатили за новую любовь с Валей Ивановой, за что Любовь Успенская может загреметь в тюрьму, почему Михаил Ефремов больше не сядет за руль - эти и другие главные новости прошедшего дня.

Кушанашвили раскрыл секрет огромных гонораров Собчак

Журналист Отар Кушанашвили в своей YouTube-программе «Каково» порассуждал, почему Ксении Собчак все сходит с рук. «Как с гуся вода», - резюмировал он. Именно это свойство блондинки в шоколаде и позволяет ей иметь огромные гонорары, убежден шоумен.

Успенской грозит пять лет тюрьмы

Звезда шансона Любовь Успенская может отправиться за решетку на пять лет. Поскольку своим неадекватным поведением у себя в поселке она травмировала психику троих детей. Это показала психологическая экспертиза после того, как они стали свидетелями избиения артисткой собаки. У детей, видевших эту жестокость Успенской, появились нарушение памяти и внимания, ночные кошмары, учащенное сердцебиение и судорожные действия. Все это симптомы посттравматического расстройства.