Новости шоу-бизнеса: Пугачева и Галкин продают имущество, Медведева высказалась о завершении карьеры, Решетова намекнула на беременность

Алла Пугачева и Максим Галкин собрались уезжать в США. Перед этим звездная семья решила распродать недвижимость в России. Тем временем фигуристка Евгения Медведева высказалась о завершении карьеры. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 26 июля, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Пугачева и Галкин хотят в США

Алла Пугачева и Максим Галкин решили перебраться в США на постоянное место жительства. В Калифорнии они уже присмотрели дом, куда хотят заселиться не позднее зимы. Для этого начали продавать всю недвижимость в России. Об этом заявил политолог Евгений Зайцев.