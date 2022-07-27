Новости шоу-бизнеса: Пугачева и Галкин продают имущество, Медведева высказалась о завершении карьеры, Решетова намекнула на беременность

Об этих и других новостях из мира звезд — в обзоре Teleprogramma.pro.
Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети

Алла Пугачева и Максим Галкин собрались уезжать в США. Перед этим звездная семья решила распродать недвижимость в России. Тем временем фигуристка Евгения Медведева высказалась о завершении карьеры. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 26 июля, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Пугачева и Галкин хотят в США

Алла Пугачева и Максим Галкин решили перебраться в США на постоянное место жительства. В Калифорнии они уже присмотрели дом, куда хотят заселиться не позднее зимы. Для этого начали продавать всю недвижимость в России. Об этом заявил политолог Евгений Зайцев.

Медведева высказалась о завершении карьеры

Фигуристка Евгения Медведева пока не готова завершать профессиональную карьеру. Хотя, по ее словам, она уже давно не выходила на лед, так как занимается другими делами.

Евгения Медведева. Фото: Global Look Press

«Я, правда, давно не выступала. Сконцентрирована на других вещах. Но открытие моей жизни: «Никогда не говори «никогда». Жизнь меняется порой на 360 градусов. Все может быть. Но пока не планирую выступать», — сказала Медведева.

Решетова подогрела слухи о беременности

Анастасия Решетова намекнула на интересное положение. Модель опубликовала в соцсети фото, на котором позировала в платье-футляре. После этого вопросом об интересном положении модели задались не только фанаты, но и ее сын Ратмир от Тимати.

Анастасия Решетова. Фото: соцсети

«Мам, а почему у тебя пузо? Там что, еще один малыш живет?» — рассказала о вопросах любознательного сына Решетова.

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Сколько стоит красота Меган Маркл

Меган Маркл поддерживает свою красоту с помощью услуг косметолога и парикмахера. Инъекциям герцогиня Сассекская предпочитает глубокий массаж лица у звездного косметолога Николь Джосс. Одна процедура стоит 260 долларов. А уход за волосами обходится жене принца Гарри в 150-200 долларов.

Меган Маркл. Фото: Global Look Press

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