Новости шоу-бизнеса: Пугачева дала отпор Соловьеву, дочь Меладзе вышла замуж, Шуфутинский озвучил свою позицию

Об этих и других новостях – в обзоре Teleprogramma.pro.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Накануне Алла Пугачева ответила Владимиру Соловьеву, тем временем Михаил Шуфутинский озвучил свою позицию по мировой обстановке. Об этих и других новостях, которые стали самыми популярными в первый день осени, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Пугачева ответила Соловьеву

Вернувшаяся в Россию Алла Пугачева ответила телеведущему Владимиру Соловьеву. Примадонна опубликовала в своем аккаунте в соцсети краткий пост.

«Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства».

Лиза и Гарри Галкины пошли в третий класс 

Тем временем Алла Пугачева отвела двойняшек Лизу и Гарри в третий класс. Звездная семья, правда, в неполном составе, появилась на линейке в Первой Московской гимназии.

Для выхода в свет Примадонна выбрала ультрамодную косуху и фуражку, также надела имиджевые солнцезащитные очки и парик с челкой.

Дочь Меладзе вышла замуж

Старшая дочь Валерия Меладзе, 23-летняя Софико вышла замуж за  Савву Байбакова. Кроме имени о молодом человеке ничего неизвестно. Он не общается с прессой и закрыл все аккаунты в соцсетях.

Софико Меладзе и Савва Байбаков. Фото: соцсети

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Шуфутинский озвучил свою позицию

Михаил Шуфутинский впервые озвучил свою позицию по происходящим в мире событиям.

«Я — гражданин своей страны. Живу в своем городе. Говорю на своем языке. Я не просто говорю, я думаю по-русски. Я люблю свою жизнь. Вот и все». 

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