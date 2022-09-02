Новости шоу-бизнеса: Пугачева дала отпор Соловьеву, дочь Меладзе вышла замуж, Шуфутинский озвучил свою позицию

Накануне Алла Пугачева ответила Владимиру Соловьеву, тем временем Михаил Шуфутинский озвучил свою позицию по мировой обстановке. Об этих и других новостях, которые стали самыми популярными в первый день осени, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Пугачева ответила Соловьеву

Вернувшаяся в Россию Алла Пугачева ответила телеведущему Владимиру Соловьеву. Примадонна опубликовала в своем аккаунте в соцсети краткий пост.