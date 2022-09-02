Новости шоу-бизнеса: Пугачева дала отпор Соловьеву, дочь Меладзе вышла замуж, Шуфутинский озвучил свою позицию

Накануне Алла Пугачева ответила Владимиру Соловьеву, тем временем Михаил Шуфутинский озвучил свою позицию по мировой обстановке. Об этих и других новостях, которые стали самыми популярными в первый день осени, – в обзоре Teleprogramma.pro.
Пугачева ответила Соловьеву
Вернувшаяся в Россию Алла Пугачева ответила телеведущему Владимиру Соловьеву. Примадонна опубликовала в своем аккаунте в соцсети краткий пост.
«Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства».
Лиза и Гарри Галкины пошли в третий класс
Тем временем Алла Пугачева отвела двойняшек Лизу и Гарри в третий класс. Звездная семья, правда, в неполном составе, появилась на линейке в Первой Московской гимназии.
Для выхода в свет Примадонна выбрала ультрамодную косуху и фуражку, также надела имиджевые солнцезащитные очки и парик с челкой.
Дочь Меладзе вышла замуж
Старшая дочь Валерия Меладзе, 23-летняя Софико вышла замуж за Савву Байбакова. Кроме имени о молодом человеке ничего неизвестно. Он не общается с прессой и закрыл все аккаунты в соцсетях.
Софико Меладзе и Савва Байбаков. Фото: соцсети
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Шуфутинский озвучил свою позицию
Михаил Шуфутинский впервые озвучил свою позицию по происходящим в мире событиям.
«Я — гражданин своей страны. Живу в своем городе. Говорю на своем языке. Я не просто говорю, я думаю по-русски. Я люблю свою жизнь. Вот и все».