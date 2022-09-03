Новости шоу-бизнеса: Преснякова стала неузнаваемой, почему Симоньян смело высказалась о Галкине, как Пугачева пригвоздила Михалкова

Почему Симоньян допустила смелое высказывание в адрес Пугачевой и Галкина

Весной Максиму Галкину и Алле Пугачевой прилетело от Маргариты Симоньян. Журналист и медиаменеджер считает, что звездный брак имеет договорную основу, а юморист и вовсе может якобы быть геем. Продюсер Владимир Гинзбург считает, что Симоньян позволила такое заявление потому, что хотела несколько расшевелить Аллу Борисовну, которая все это время хранила молчание и никак не реагировала на выходки своего мужа.

Елена Преснякова стала неузнаваемой

На 1 сентября все семейство Пресняковых провожало маленького Артемия в первый класс. Это событие запечатлели на фото. Снимок оказался в Сети, и все увидели, как изменилась 75-летняя Елена Преснякова. Она похудела, помолодела и стала неузнаваемой.