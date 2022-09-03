Новости шоу-бизнеса: Преснякова стала неузнаваемой, почему Симоньян смело высказалась о Галкине, как Пугачева пригвоздила Михалкова

Почему Симоньян допустила смелое высказывание в адрес Пугачевой и Галкина
Весной Максиму Галкину и Алле Пугачевой прилетело от Маргариты Симоньян. Журналист и медиаменеджер считает, что звездный брак имеет договорную основу, а юморист и вовсе может якобы быть геем. Продюсер Владимир Гинзбург считает, что Симоньян позволила такое заявление потому, что хотела несколько расшевелить Аллу Борисовну, которая все это время хранила молчание и никак не реагировала на выходки своего мужа.
Елена Преснякова стала неузнаваемой
На 1 сентября все семейство Пресняковых провожало маленького Артемия в первый класс. Это событие запечатлели на фото. Снимок оказался в Сети, и все увидели, как изменилась 75-летняя Елена Преснякова. Она похудела, помолодела и стала неузнаваемой.
Семья Пресняковых. Фото: Настя Фед
Шахназаров посмеялся над отменой концерта Макаревича в Грузии
Концерт группы «Машина времени» отменили в Грузии. Журналист Михаил Шахназаров, который не смог простить оскорблений от Макаревича в адрес россиян, посмеялся над случившимся: «Это Грузия к вам не приехала, мудачье».
Пугачева пригвоздила Михалкова
Алла Пугачева, вернувшись в Россию, решила разобраться с некоторыми знаменитостями, которые ранее нелестно высказывались в ее адрес. На этот раз она пригвоздила Никиту Михалкова эпизодом из его же фильма «Раба любви», где героиня говорит: «Господа, вы звери».
Соловьев потребовал у Пугачевой открыть рот
Владимир Соловьев в прямом эфире «Соловьев Live» на YouTube обратился к приехавшей в Москву Алле Пугачевой, требуя ее открыть рот и объясниться, сколько и кто «отгружал наличными», когда та участвовала в политике и поддерживала разных кандидатов на выборах.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press