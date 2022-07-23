Новости шоу-бизнеса: почему прячется первая жена Газманова, сколько денег оставил Шатунов, когда Пугачева и Галкин переезжают в США

Какие события привлекли наибольшее внимание читателей нашего сайта 22 июля - в материале далее.

Почему первая жена Газманова избегает публичности

Первая жена Олега Газманова Ирина, подарившая мужу сына Родиона, сегодня живет в Калининграде, где когда-то познакомилась и вышла замуж за начинающего исполнителя. Она избегает общения с прессой, потому что давно открестилась от бывшего мужа. Он ушел от нее, влюбившись в другую – Марину Муравьеву.

Сколько денег Шатунов оставил детям

Юрий Шатунов скоропостижно скончался в июне, повергнув миллионы поклонников в траур. У него осталась семья – жена и двое малолетних детей. Им он оставил богатое наследство – капитал Шатунова оценили в 6 млн евро. В рублях – это 335 миллионов.