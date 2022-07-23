Новости шоу-бизнеса: почему прячется первая жена Газманова, сколько денег оставил Шатунов, когда Пугачева и Галкин переезжают в США

Какие события привлекли наибольшее внимание читателей нашего сайта 22 июля - в материале далее.
Почему первая жена Газманова избегает публичности
Первая жена Олега Газманова Ирина, подарившая мужу сына Родиона, сегодня живет в Калининграде, где когда-то познакомилась и вышла замуж за начинающего исполнителя. Она избегает общения с прессой, потому что давно открестилась от бывшего мужа. Он ушел от нее, влюбившись в другую – Марину Муравьеву.
Сколько денег Шатунов оставил детям
Юрий Шатунов скоропостижно скончался в июне, повергнув миллионы поклонников в траур. У него осталась семья – жена и двое малолетних детей. Им он оставил богатое наследство – капитал Шатунова оценили в 6 млн евро. В рублях – это 335 миллионов.
Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press
Симоньян отожгла на вечеринке у Руссо
Певец и предприниматель Авраам Руссо пышно отпраздновал свой 53-й день рождения. Артист созвал на вечеринку весь бомонд, закатив пирушку в одном из московских ресторанов. Среди приглашенных – медиаменеджер Маргарита Симоньян. Она показала, как отожгла на тусовке под хит «Далеко-далеко» виновника торжества, несмотря на высокие каблуки.
Маргарита Симоньян и Авраам Руссо. Фото: соцсети
Галкин и Пугачева собираются переезжать в США
Бывший депутат Госдумы Роман Худяков раскрыл планы Максима Галкина и Аллы Пугачевой по переезду на другой берег Атлантики. Политик убежден, что звездная пара сейчас занимается переоформлением имущества в России, чтобы его продать. И зимой будет приобретать жилье в США.
Коробка раскритиковал Лолиту за пение
Преподаватель по вокалу «Фабрики звезд» Владимир Коробка высказался о пении Лолиты Милявской. По мнению эксперта, исполнительница фальшивила.
«У нее были фальшивые ноты. Мне больше нравится, когда он поет. Он поет просто, а она пафосно. Перебор. Это - колхоз», – раскритиковал Коробка Лолиту за пение.
Лолита. Фото: Global Look Press