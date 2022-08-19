Новости шоу-бизнеса: почему Нагиев ушел из «Голоса», Разин - откровенно о могиле Шатунова, зачем Пугачева купила барокамеру

Накануне музыкальный критик Сергей Соседов озвучил причину ухода Дмитрия Нагиева из «Голоса». Тем временем, Андрей Разин рассказал, зачем на самом деле могилу Шатунова залили бетоном. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 18 августа, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Почему ушел Нагиев

Новость о том, что Дмитрия Нагиева на проекте «Голос 60+» заменит Лариса Гузеева, переполошила всех. Тем временем музыкальный критик Сергей Соседов сообщил причину такого решения. Скорее всего, по мнению Соседова, у проекта очень низкие рейтинги, поэтому Нагиев вскоре появился в другом шоу.