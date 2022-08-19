Новости шоу-бизнеса: почему Нагиев ушел из «Голоса», Разин - откровенно о могиле Шатунова, зачем Пугачева купила барокамеру

Накануне музыкальный критик Сергей Соседов озвучил причину ухода Дмитрия Нагиева из «Голоса». Тем временем, Андрей Разин рассказал, зачем на самом деле могилу Шатунова залили бетоном. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 18 августа, – в обзоре Teleprogramma.pro.
Почему ушел Нагиев
Новость о том, что Дмитрия Нагиева на проекте «Голос 60+» заменит Лариса Гузеева, переполошила всех. Тем временем музыкальный критик Сергей Соседов сообщил причину такого решения. Скорее всего, по мнению Соседова, у проекта очень низкие рейтинги, поэтому Нагиев вскоре появился в другом шоу.
Лариса Гузеева. Фото: Global Look Press
Разин все рассказал
Тем временем разговоры вокруг могилы Юрия Шатунова не утихают. Накануне Андрей Разин и вовсе заявил, что ее залили бетоном только по одной причине – капсулы с прахом там нет.
«Чтобы эту урну никто не открыл и даже пепел никто не увидел, залили бетоном специально. Нету праха Юрия Шатунова», - заявил Разин.
Андрей Разин. Фото: Global Look Press
Зачем Пугачевой барокамера
Недавно стало известно, что Алла Пугачева купила себе барокамеру. Чудо медицинской техники стоит целых 3 млн рублей. Оказывается, Примадонна решила омолодиться также, как Майкл Джексон. Легенда поп-музыки в свое время буквально спал в капсуле, потому что якобы ее воздействие помогает омолодиться и влияет на долголетие.
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Тимати объяснил покупку Starbucks
Тимати презентовал в Москве новую сеть кофеен Stars Coffee. После ухода американской компании из России ее приобрели ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимур Юнусов (Тимати) и холдинговая компания «Синдика».
«С музыкой не вышло, поэтому мы решили заняться бизнесом. Нам показалось, что это очень интересная идея», - сказал Тимати.
Тимати (в центре). Фото: Teleprogramma.pro