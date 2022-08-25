Новости шоу-бизнеса: почему Нагиев ушел из «Голоса», когда Прилучный и Брутян сыграют свадьбу, что сказал Кадони о погибшей Кочервей

Почему Нагиев ушел из «Голоса»
Бессменный ведущий «Голоса» на Первом канале Дмитрий Нагиев взял паузу. Его заменит Лариса Гузеева. Почему он ушел с проекта, объяснил Игорь Корнелюк. По его мнению, у Нагиева «накопилась усталость».
Влад Кадони рассказал о погибшей Насте Кочервей
Накануне было найдено тело Анастасии Кочервей, экс-участницы «Дома-2». Ведущий реалити-шоу Влад Кадони рассказал, какой она ему запомнилась. По его мнению, девушка никогда не стремилась к норме, была забавной и харизматичной, отличалась речевой манерой.
Анастасия Кочервей. Фото: соцсети
Прилучный и Брутян сыграют свадьбу в Армении
Актер Павел Прилучный и актриса Зепюр Брутян в ближайшие выходные собираются сыграть свадьбу в Армении. Парочка расписалась еще в мае, сообщали СМИ, отложив пышную церемонию на конец лета.
Орбакайте обвинили в «издевательствах» над дочкой
Кристину Орбакайте обвинили в «издевательствах» над дочерью Клавой. Якобы, звездная мама плохо кормит наследницу. На новом фото девочка выглядит сильно исхудавшей.
Мама Реввы назвала отца предателем
Александр Ревва своим отсутствием в стране породил массу слухов. Помня, что шоумен не поддержал события февраля, его обвинили в бегстве, а отец певца подлил масла в огонь – мол, сын давно дружит с Владимиром Зеленским. Мать Реввы встала на защиту сына и назвала его отца предателем.
Александр Ревва. Фото: Global Look Press