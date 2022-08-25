Новости шоу-бизнеса: почему Нагиев ушел из «Голоса», когда Прилучный и Брутян сыграют свадьбу, что сказал Кадони о погибшей Кочервей

Почему Нагиев ушел из «Голоса»

Бессменный ведущий «Голоса» на Первом канале Дмитрий Нагиев взял паузу. Его заменит Лариса Гузеева. Почему он ушел с проекта, объяснил Игорь Корнелюк. По его мнению, у Нагиева «накопилась усталость».

Влад Кадони рассказал о погибшей Насте Кочервей

Накануне было найдено тело Анастасии Кочервей, экс-участницы «Дома-2». Ведущий реалити-шоу Влад Кадони рассказал, какой она ему запомнилась. По его мнению, девушка никогда не стремилась к норме, была забавной и харизматичной, отличалась речевой манерой.