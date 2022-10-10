Новости шоу-бизнеса: почему на самом деле «2 Маши» распались, Киркоров стал копией Шамана, сын Дроздовой и Певцова ушел из кадетского училища

Рубальская высказалась о запрете Пугачевой на радио

Песни Аллы Пугачевой оказались исключены из радиоротации. Поэта Илью Резника это страшно опечалило, он потерял миллионы на авторских отчислениях, которые раньше приходили за трансляции репертуара его авторства. А вот его коллега Лариса Рубальская не против. Она считает, что ею написанные песни отжили свое. Но сама их поет с удовольствием — ей же не запретили.