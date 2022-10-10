Новости шоу-бизнеса: почему на самом деле «2 Маши» распались, Киркоров стал копией Шамана, сын Дроздовой и Певцова ушел из кадетского училища

Почему «2 Маши» расстались
Группа «2 Маши» распалась. Мария Зайцева и Мария Шейх уже не вместе, и виной всему карьера. Одна из артисток захотела сольной карьеры, но исполнять песни коллектива не имеет права. Об этом рассказала юрист Катя Гордон, занимающаяся делом группы.
«2 Маши». Фото: Global Look Press
Дроздова и Певцов объяснили, почему сын ушел с кадетского
15-летний сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой — Елисей — покинул стены кадетского училища спустя три года учебы. Звезды объяснили, что растят мальчика патриотом и не позволят ему лежать на диване. Но разрешили ему перейти в обычную школу. Причина — в желании самого парня, который увлекся музыкой.
Дмитрий Певцов с Ольгой Дроздовой и сыном Елисеем. Фото: соцсети
Киркоров стал копией Шамана
Филипп Киркоров отправился в турне. И на первом из гастролей концерте предстал с новым имиджем. Певец стал блондином с кудрями в стиле «мокрый эффект». Кто-то заподозрил Киркорова в плагиате на Шамана.
Рубальская высказалась о запрете Пугачевой на радио
Песни Аллы Пугачевой оказались исключены из радиоротации. Поэта Илью Резника это страшно опечалило, он потерял миллионы на авторских отчислениях, которые раньше приходили за трансляции репертуара его авторства. А вот его коллега Лариса Рубальская не против. Она считает, что ею написанные песни отжили свое. Но сама их поет с удовольствием — ей же не запретили.
Лариса Рубальская. Фото: Global Look Press