Новости шоу-бизнеса: почему Кошмал на самом деле скандалит, вдову Шатунова госпитализировали, Топалов поздравил Тодоренко

Вдову Шатунова госпитализировали из-за проблем с сердцем, почему скандалит Анна Кошмал из «Сватов» и с чем Топалов поздравил Тодоренко – об этом и не только наш традиционный дайджест новостей от 4 июля.

Топалов поздравил Тодоренко

Регина Тодоренко получила теплые поздравления от мужа Влада Топалова. Беременная телеведущая ждет второго ребенка, и все ее внимание направлено на процесс, потому чуть не забыла про трехлетнюю годовщину свадьбы. Напомнил ей муж, певец Влад Топалов.

Что Шатунов говорил об отце

Юрий Шатунов рос в детском доме, но при живом отце. Певец избегал разговоров про семью, и когда речь заходила о папе, которого звали Василием Клименко, отвечал категоричное: «Я не желаю говорить на эту тему, мне эти люди не интересны». Отец оставил семью, когда Юре было три года. А умер в мае 2020 года. Все это время звездный сын не общался с отцом.

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