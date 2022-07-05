Новости шоу-бизнеса: почему Кошмал на самом деле скандалит, вдову Шатунова госпитализировали, Топалов поздравил Тодоренко

Вдову Шатунова госпитализировали из-за проблем с сердцем, почему скандалит Анна Кошмал из «Сватов» и с чем Топалов поздравил Тодоренко – об этом и не только наш традиционный дайджест новостей от 4 июля.
Топалов поздравил Тодоренко
Регина Тодоренко получила теплые поздравления от мужа Влада Топалова. Беременная телеведущая ждет второго ребенка, и все ее внимание направлено на процесс, потому чуть не забыла про трехлетнюю годовщину свадьбы. Напомнил ей муж, певец Влад Топалов.
Что Шатунов говорил об отце
Юрий Шатунов рос в детском доме, но при живом отце. Певец избегал разговоров про семью, и когда речь заходила о папе, которого звали Василием Клименко, отвечал категоричное: «Я не желаю говорить на эту тему, мне эти люди не интересны». Отец оставил семью, когда Юре было три года. А умер в мае 2020 года. Все это время звездный сын не общался с отцом.
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Почему Кошмал скандалит
Звезда «Сватов» Анна Кошмал сыграла внучку Будько и Ковалевых Женечку. Актриса после начала событий февраля не раз выступала с провокациями в адрес своих российских коллег. Но те молчат. И это ее еще сильнее раззадоривает – она выступает с заявлениями вновь и вновь. Даже заявила, что знать не желает своих экранных бабушек и дедов.
Украинский блогер Сергей Науменко объяснил причину поведения Кошмал. Он уверен, что экранная внучка Добронравова и Кравченко привлекает к себе внимание ради «дешевого пиара». Ведь в восьмом сезоне ее, как заверяют, уже не будет - исключили.
Анна Кошмал и Федор Добронравов. Фото: соцсети
Вдова Шатунова госпитализирована с сердцем
Как сообщил продюсер Александр Герасимов, у воды Юры Шатунова Светланы случились проблемы с сердцем. Ей стало плохо после известия о смерти мужа, и она даже была вынуждена лечь в больницу.
Разин нашел двойника Юры Шатунова
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин постоянно пытался найти замену Юре Шатунову, когда тот ушел от него в сольное плавание. И сначала сам пел диты группы, а потом нашел двойника Шатунова.
По задумке Разина, молодой двойник должен был гастролировать по стране, подражая манере Юрия Шатунова, его голосу и имиджу, а затем сняться в фильме «Ласковый май-2». Это был 24-летний Ион Ионицэ из Молдовы, но публика отказалась воспринимать артиста.