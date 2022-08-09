Новости шоу-бизнеса: почему Добронравов отказался от съемок в «Сватах», Кушанашвили назвал сбежавшего Ревву ублюдком, вскрылась национальность Ротару

Кушанашвили назвал Ревву ублюдком
Шоумен Александр Ревва несколько месяцев не появляется в медиапространстве. По слухам, артист сбежал из России и теперь живет в Испании. Вскрылось, что с родным отцом он перестал общаться уже давно, а среди причин называется дружба с Владимиром Зеленским. Журналист Отар Кушанашвили поразился, как быстро из всеобщего любимца Ревва стал «парнем, которому все желают сдохнуть». И назвал его ублюдком, но отвернуться от него не собирается.
Почему Добронравов отказался сниматься в новых «Сватах»
Федор Добронравов отказался сниматься в продолжении сериала «Сваты», восьмой сезон которого обещают уже через год. Причину раскрыл Эдуард Радзюкевич, коллега актера и режиссер третьего сезона проекта. Оказалось, скандальные выпады актрисы Анны Кошмал против экранного дедушки тут ни при чем.
«Если Федя решил уйти, то это абсолютно его дело, значит, решил, что хватит», - сказал Радзюкевич.
Федор Добронравов. Фото: Global Look Press
Настоящая национальность Ротару
Многие российские фанаты Софии Ротару уверены, что их любимица по национальности — украинка. Артистка родилась в деревне Маршинцы Черновицкой области, до последнего жила на Украине. Однако настоящая национальность Ротару — молдаванка. Отец девочки был бригадиром виноградарей, мать работала на рынке, оба они — молдаване.
Бузова оконфузилась на концерте
У певицы Ольги Бузовой дважды отключился микрофон во время концерта в Екатеринбурге в рамках музыкального фестиваля Summer Fest. Конфуз для певицы не прошел бесследно – она откровенно растерялась.
Тодоренко собралась рожать третьего
Телеведущая Регина Тодоренко родила второго ребенка в середине июля. Не успев еще толком восстановиться, она уже заявила, что будет многодетной – они с мужем Владом Топаловым хотят третьего ребенка.
Регина Тодоренко с мужем. Фото: соцсети