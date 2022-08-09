Новости шоу-бизнеса: почему Добронравов отказался от съемок в «Сватах», Кушанашвили назвал сбежавшего Ревву ублюдком, вскрылась национальность Ротару

Кушанашвили назвал Ревву ублюдком

Шоумен Александр Ревва несколько месяцев не появляется в медиапространстве. По слухам, артист сбежал из России и теперь живет в Испании. Вскрылось, что с родным отцом он перестал общаться уже давно, а среди причин называется дружба с Владимиром Зеленским. Журналист Отар Кушанашвили поразился, как быстро из всеобщего любимца Ревва стал «парнем, которому все желают сдохнуть». И назвал его ублюдком, но отвернуться от него не собирается.

Почему Добронравов отказался сниматься в новых «Сватах»

Федор Добронравов отказался сниматься в продолжении сериала «Сваты», восьмой сезон которого обещают уже через год. Причину раскрыл Эдуард Радзюкевич, коллега актера и режиссер третьего сезона проекта. Оказалось, скандальные выпады актрисы Анны Кошмал против экранного дедушки тут ни при чем.