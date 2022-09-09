Новости шоу-бизнеса: откуда на лице Соловьева ссадины, почему Нагиев ушел с Первого канала, королева Елизавета II умерла

Откуда ссадины на лице у Соловьева
Происхождение синяков и разбитого носа на лице Владимира Соловьева по сей день не дает покоя многим. Появилось предположение, что телеведущий получил повреждения на тренировке по карате. Спортивный наставник журналиста, Михаил Рябко подтвердил, что Соловьев действительно был на днях на тренировке и проводил спарринги.
Почему Нагиев ушел из «Голоса», рассказал Солнцев
Дмитрий Нагиев в новом сезоне покинул шоу «Голос», ведущим которого был на протяжении десятилетия. Многие пытаются докопаться до причины произошедшего. И Рустам Солнцев тоже. Шоумен высказал предположение, что Первый канал «просто не вывозил гонорар Нагиева», и призвал не искать других причин.
Дмитрий Нагиев. Фото: Global Look Press
Дочка Маликова купила квартиру в Москве
Стефании Маликовой всего 22 года, но она уже – счастливая обладательница собственной квартиры в Москве. Кто именно купил ей недвижимость, она не рассказала, но поделилась своим счастьем в соцсетях.
Молочников высказался о позиции Миронова
Режиссер Александр Молочников высказался о позиции Евгения Миронова, который сначала осудил происходящее, затем передумал и даже съездил в Мариуполь. По его мнению, так худрук хотел спасти Театр Наций и коллектив, но добился обратного. Мол, Театра Наций в том виде, в котором он был, больше нет, мировые режиссеры уехали, ведущие актрисы Хаматова и Дапкунайте покинули сцену.
Умерла Елизавета II
На 97-м году жизни скончалась Ее Величество королева Елизавета II. Правительница Англии была на троне 70 лет. По такому случаю в стране объявлен десятидневный траур. Похороны монархини состоятся в Вестминстерском аббатстве, в мемориальной часовне ее отца Георга VI.
Елизавета II. Фото: Global Look Press