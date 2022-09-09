Новости шоу-бизнеса: откуда на лице Соловьева ссадины, почему Нагиев ушел с Первого канала, королева Елизавета II умерла

Дочка Маликова купила квартиру в Москве

Стефании Маликовой всего 22 года, но она уже – счастливая обладательница собственной квартиры в Москве. Кто именно купил ей недвижимость, она не рассказала, но поделилась своим счастьем в соцсетях.

Молочников высказался о позиции Миронова

Режиссер Александр Молочников высказался о позиции Евгения Миронова, который сначала осудил происходящее, затем передумал и даже съездил в Мариуполь. По его мнению, так худрук хотел спасти Театр Наций и коллектив, но добился обратного. Мол, Театра Наций в том виде, в котором он был, больше нет, мировые режиссеры уехали, ведущие актрисы Хаматова и Дапкунайте покинули сцену.

Умерла Елизавета II

На 97-м году жизни скончалась Ее Величество королева Елизавета II. Правительница Англии была на троне 70 лет. По такому случаю в стране объявлен десятидневный траур. Похороны монархини состоятся в Вестминстерском аббатстве, в мемориальной часовне ее отца Георга VI.