Новости шоу-бизнеса: от чего умер Пьер Нарцисс, какую многомиллионную недвижимость имеет Вера Брежнева в Москве, почему Чулпан Хаматову «съедят» в Латвии

Скоропостижная смерть Пьера Нарцисса потрясла всех знавших звезду. 22 июня его не стало, певцу было 45 лет. Что гстало причиной его смерти - читайте в нашем материале, а также многие другие новости, ставшие центральными за прошедшие сутки.

Брежнева оставила в России недвижимость на 120 млн рублей

Сбежав в Италию, Вера Брежнева отвернулась от России. Однако, связывает ее с нашей страной не только успешная карьера. Здесь экс-солистка «ВИА Гры» владеет недвижимостью на 120 млн рублей. У нее в собственности квартира на 70 кв.м, два машино-места и ателье на Красной Пресне площадью почти 10 «квадратов».

Хаматову скоро «сожрут» в Латвии

Чулпан Хаматова устроилась в Новый Рижский театр на гонорар в 800 евро за выход. Это неахти какие деньги по сравнению с теми, которые ей платили в России. Однако, для латышских актеров сумма более чем приличная, уверяет журналист Михаил Шахназаров. И предупреждает: за них местные Хаматову скоро точно сожрут.