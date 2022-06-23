Новости шоу-бизнеса: от чего умер Пьер Нарцисс, какую многомиллионную недвижимость имеет Вера Брежнева в Москве, почему Чулпан Хаматову «съедят» в Латвии

Скоропостижная смерть Пьера Нарцисса потрясла всех знавших звезду. 22 июня его не стало, певцу было 45 лет. Что гстало причиной его смерти - читайте в нашем материале, а также многие другие новости, ставшие центральными за прошедшие сутки.
Брежнева оставила в России недвижимость на 120 млн рублей
Сбежав в Италию, Вера Брежнева отвернулась от России. Однако, связывает ее с нашей страной не только успешная карьера. Здесь экс-солистка «ВИА Гры» владеет недвижимостью на 120 млн рублей. У нее в собственности квартира на 70 кв.м, два машино-места и ателье на Красной Пресне площадью почти 10 «квадратов».
Хаматову скоро «сожрут» в Латвии
Чулпан Хаматова устроилась в Новый Рижский театр на гонорар в 800 евро за выход. Это неахти какие деньги по сравнению с теми, которые ей платили в России. Однако, для латышских актеров сумма более чем приличная, уверяет журналист Михаил Шахназаров. И предупреждает: за них местные Хаматову скоро точно сожрут.
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press
Нетребко получала за одну партию два миллиона в России
Анна Нетребко открестилась от России, предпочтя заработки в Европе и на Западе. Тем временем, раскрыты ее гонорары, которые платили звезде на Родине за одну партию. По данным сайта Госзакупок, дива клала в карман по 2 млн рублей. И теперь ей пришлось попрощаться с этими баснословными деньгами.
Сердючка встала на сторону Лорак
Верка Сердючка, она же – Андрей Данилко, высказалась в отношении украинки Ани Лорак, которая после февральских событий на Донбассе словно испарилась. Артист считает, что предавать анафеме землячку не стоит, она, мол, могла просто испугаться. И лишать ее звания народной артистки Украины не стоит.
Ани Лорак. Фото: Global Look Press
Овечкин упустил лидерство как игрок в НХЛ
Россиянин Александр Овечкин стал только десятым в ежегодном голосовании за звание самого ценного хоккеиста сезона в НХЛ — «Харт Трофи». Эту награду вручают спортсмену, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды. Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» уже много лет.
Пьер Нарцисс умел в 45 лет
Музыкант Пьер Нарцисс умер 22 июня в Москве. Его сердце не выдержало операции на почке, которую ему планово проводили в одной из столичных больниц. Оказалось, что он страдал подагрой, болезнью, от которой умерла Юлия Началова.
Пьер Нарцисс. Фото: Global Look Press