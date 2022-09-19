Новости шоу-бизнеса: Нюша рассказала про измену мужа, Ургант прокомментировал свой отказ встать под гимн России, Джанабаева пакует чемоданы

Почему тело Нарцисса вскрывали трижды

Певец Пьер Нарцисс скончался минувшим летом в Москве в возрасте 45 лет. в это не могла поверить его мать, проживающая в Камеруне. Когда тело артиста вернулось на родину, родительница запретила предавать его земле, проведя вскрытие. Эта экспертиза оказалась третьей по счету. дело в том, что мама Нарцисса не верила в его естественную смерть, а считала, что его убили.

Соседов оценил значение мнения Пугачевой

Критик Сергей Соседов считает, что Алла Пугачева переоценивает свое влияние. 73-летняя артистка высказалась о происходящем, поддержала мужа и теперь привлекла внимание многих коллег.