Новости шоу-бизнеса: Нюша рассказала про измену мужа, Ургант прокомментировал свой отказ встать под гимн России, Джанабаева пакует чемоданы

Почему тело Нарцисса вскрывали трижды
Певец Пьер Нарцисс скончался минувшим летом в Москве в возрасте 45 лет. в это не могла поверить его мать, проживающая в Камеруне. Когда тело артиста вернулось на родину, родительница запретила предавать его земле, проведя вскрытие. Эта экспертиза оказалась третьей по счету. дело в том, что мама Нарцисса не верила в его естественную смерть, а считала, что его убили.
Соседов оценил значение мнения Пугачевой
Критик Сергей Соседов считает, что Алла Пугачева переоценивает свое влияние. 73-летняя артистка высказалась о происходящем, поддержала мужа и теперь привлекла внимание многих коллег.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Ургант прокомментировал свой отказ встать под гимн России
В Интернете разошлась информация о неподобающем поведении Ивана Урганта: якобы, шоумен отказался встать под гимн России в Театре им.Вахтангова. Телеведущий опроверг это, сделав официальное заявление.
«В театр Вахтангова я не зашел. И на спектакле на этом меня не было, я вообще в этот день был дома», - объяснился Ургант.
Нюша призналась в измене
Певица Нюша призналась, что муж ей изменил. В 2021 году артистка стала мамой во второй раз и пережила семейное потрясение – Игорь Сивов сходил налево, о чем звезда пожаловалась в интервью каналу «Света вокруг света». Но случившееся простила.
Джанабаева пакует чемоданы
Певица Альбина Джанабаева показала, что упаковала кучу чемоданов. Родившая в 2021 году ребенка Валерию Меладзе артистка, судя по всему, собралась переезжать.
Альбина Джанабаева собрала чемоданы. Фото: соцсети