Новости шоу-бизнеса: Нюша рассказала про измену мужа, Ургант прокомментировал свой отказ встать под гимн России, Джанабаева пакует чемоданы

События 18 сентября, ставшие наиболее интересными для читателей сайта.

Почему тело Нарцисса вскрывали трижды

Певец Пьер Нарцисс скончался минувшим летом в Москве в возрасте 45 лет. в это не могла поверить его мать, проживающая в Камеруне. Когда тело артиста вернулось на родину, родительница запретила предавать его земле, проведя вскрытие. Эта экспертиза оказалась третьей по счету. дело в том, что мама Нарцисса не верила в его естественную смерть, а считала, что его убили.

Соседов оценил значение мнения Пугачевой

Критик Сергей Соседов считает, что Алла Пугачева переоценивает свое влияние. 73-летняя артистка высказалась о происходящем, поддержала мужа и теперь привлекла внимание многих коллег.

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Ургант прокомментировал свой отказ встать под гимн России

В Интернете разошлась информация о неподобающем поведении Ивана Урганта: якобы, шоумен отказался встать под гимн России в Театре им.Вахтангова. Телеведущий опроверг это, сделав официальное заявление.

«В театр Вахтангова я не зашел. И на спектакле на этом меня не было, я вообще в этот день был дома», - объяснился Ургант.

Нюша призналась в измене

Певица Нюша призналась, что муж ей изменил. В 2021 году артистка стала мамой во второй раз и пережила семейное потрясение – Игорь Сивов сходил налево, о чем звезда пожаловалась в интервью каналу «Света вокруг света». Но случившееся простила.

Джанабаева пакует чемоданы

Певица Альбина Джанабаева показала, что упаковала кучу чемоданов. Родившая в 2021 году ребенка Валерию Меладзе артистка, судя по всему, собралась переезжать.

Альбина Джанабаева собрала чемоданы. Фото: соцсети

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