Новости шоу-бизнеса: новый фаворит Пугачевой признался ей в любви, Бузова наврала про цену купленного в Сочи дома, падчерица Навки выходит замуж

Новый фаворит Пугачевой признался ей в любви

Давний друг Аллы Пугачевой, стилист и модельер Игорь Гуляев сейчас воспринимается в кулуарах не кем иным, как новым фаворитом Примадонны. Он моложе Максима Галкина и уже успел признаться в любви артистке. Оказалось, он влюбился в нее в 5-летнем возрасте, увидев по телевизору.

Бузова наврала про стоимость жилья в Сочи

Ольга Бузова купила дом в Сочи. Хвастаясь всем, она особенно подчеркнула его стоимость – 100 млн рублей. Однако, певицу быстро вывели на чистую воду. Риелтор Юрий Паршиков заявил, особняк обошелся звезде в 35 млн, поскольку был среди срочных продаж.