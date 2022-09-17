Новости шоу-бизнеса: новый фаворит Пугачевой признался ей в любви, Бузова наврала про цену купленного в Сочи дома, падчерица Навки выходит замуж

Какие новости на сайте Teleprogramma.pro вызвали наибольший интерес у читателей 16 сентября - в нашей дайджест-подборке.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Новый фаворит Пугачевой признался ей в любви

Давний друг Аллы Пугачевой, стилист и модельер Игорь Гуляев сейчас воспринимается в кулуарах не кем иным, как новым фаворитом Примадонны. Он моложе Максима Галкина и уже успел признаться в любви артистке. Оказалось, он влюбился в нее в 5-летнем возрасте, увидев по телевизору.

Бузова наврала про стоимость жилья в Сочи

Ольга Бузова купила дом в Сочи. Хвастаясь всем, она особенно подчеркнула его стоимость – 100 млн рублей. Однако, певицу быстро вывели на чистую воду. Риелтор Юрий Паршиков заявил, особняк обошелся звезде в 35 млн, поскольку был среди срочных продаж.

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Падчерица Навки выходит замуж

Падчерица Татьяны Навки Елизавета Пескова выходит замуж. Избранник 24-летней дочки Дмитрия Пескова, нынешнего мужа Навки, - Руслан Голбазов, он старше нее на десять лет. Пара встречается уже почти три года.

Проскурякова привела дочь на телевидение

Юлия Проскурякова привела 6-летнюю дочь Веронику Николаеву на телевидение. Девочка с первых лет жизни окружена вниманием публики и привыкает быть звездой. Судя по всему, мама с папой сделают из нее телеведущую или артистку.

Как Климова выглядит без фильтров и макияжа

Поклонники Екатерины Климовой всегда с интересом наблюдают за жизнью актрисы. Им интересна не только глянцевая сторона, но и семейные будни звезды. Поэтому многим было любопытно глянуть, как выглядит красавица без фильтров и макияжа. Климова удовлетворила любопытство подписчиков в Сети.

Екатерина Климова с юной поклонницей. Фото: соцсети

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