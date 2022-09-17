Новости шоу-бизнеса: новый фаворит Пугачевой признался ей в любви, Бузова наврала про цену купленного в Сочи дома, падчерица Навки выходит замуж

Новый фаворит Пугачевой признался ей в любви
Давний друг Аллы Пугачевой, стилист и модельер Игорь Гуляев сейчас воспринимается в кулуарах не кем иным, как новым фаворитом Примадонны. Он моложе Максима Галкина и уже успел признаться в любви артистке. Оказалось, он влюбился в нее в 5-летнем возрасте, увидев по телевизору.
Бузова наврала про стоимость жилья в Сочи
Ольга Бузова купила дом в Сочи. Хвастаясь всем, она особенно подчеркнула его стоимость – 100 млн рублей. Однако, певицу быстро вывели на чистую воду. Риелтор Юрий Паршиков заявил, особняк обошелся звезде в 35 млн, поскольку был среди срочных продаж.
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Падчерица Навки выходит замуж
Падчерица Татьяны Навки Елизавета Пескова выходит замуж. Избранник 24-летней дочки Дмитрия Пескова, нынешнего мужа Навки, - Руслан Голбазов, он старше нее на десять лет. Пара встречается уже почти три года.
Проскурякова привела дочь на телевидение
Юлия Проскурякова привела 6-летнюю дочь Веронику Николаеву на телевидение. Девочка с первых лет жизни окружена вниманием публики и привыкает быть звездой. Судя по всему, мама с папой сделают из нее телеведущую или артистку.
Как Климова выглядит без фильтров и макияжа
Поклонники Екатерины Климовой всегда с интересом наблюдают за жизнью актрисы. Им интересна не только глянцевая сторона, но и семейные будни звезды. Поэтому многим было любопытно глянуть, как выглядит красавица без фильтров и макияжа. Климова удовлетворила любопытство подписчиков в Сети.
Екатерина Климова с юной поклонницей. Фото: соцсети